"Рубли, видимо, не пахнут": жену Омеляна подловили на торговле в России

Пока Омелян запрещает транспортное сообщение с РФ, его жена налаживает с Россией торговые связи. / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Пока глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян хвастается новыми ограничениями в транспортном сообщении с Российской Федерацией – его супруга торгует в этой самой России.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

"О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, – продает свои платья в этой самой РФ", – сообщил он, выложил скрин соответствующего магазина.

Платья, судя по скрину, предлагается купить уже со скидкой – по 16101 российских рублей, то есть чуть менее 6700 грн по нынешнему курсу.

"Патриоту Украины и матери граждан США – рубли, видимо, не пахнут", – резюмировал Дубинский.

/ facebook.com/dubinskyi

/ facebook.com/dubinskyi

"Судя по фото, медвежьи фасоны", – прокомментировал пост пользователь Alex Shtor, по-видимому намекая на обещание Омеляна, что "в Москву будут ходить только медведи".

"Дети в США, а зарабатывают рублями. Какой-то дырявый патриот", – добавляет Ярослав Макеенко.

"Муж об этом не знает, наверное. Ведь в делах государственных, не до таких мелочей", – иронизирует Умаг Истринский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в Украине. По словам чиновника, за роды в американской клинике платить им не пришлось.

Позже американский журналист украинского происхождения подвергла критике заявления Омеляна о бесплатных родах в США, заявив, что министр нарушил закон.

Читайте также"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФНапомним, мининистр инфраструктуры не раз допускал, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.

Последний раз Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой 6 августа. В "Укрзализныце", в свою очередь, заявили, что готовы выполнить "любое решение сверху".

Помимо этого, первый заместитель постпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить также автобусное сообщение с Россией.

В октбяре 2015 года, напомним, Украина разорвала с Россией авиасообщение. Условием возобновления авиасообщения между Украиной и РФ Мининфраструктуры назвало прекращение полетов российских авиалиний в Крым и уплату всех штрафных санкций за незаконные полеты.