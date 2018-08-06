Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией

Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с РФ.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян вновь поднял вопрос прекращения транспортного сообщения с Россией. Правда, если полгода назад речь шла как об автобусном, так и железнодорожном сообщении с РФ – то теперь на повестке дня только ж/д-сообщение. По крайней мере, пока.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — цитирует ТСН Омеляна.

Читайте также"Заграница нам поможет": Украина готовится перехватывать корабли РФ в Азовском мореКак сообщалось, в декабре 2017 года, по словам того же Омеляна, "Укрзализныця" всерьез рассматривала вопрос прекращения ж/д сообщения с Российской Федерацией. Однако тогда информация окончательно не подтвердилась.

В июне этого года украинский журналист и участник АТО Мирослав Гай уже предлагал ограничить транспортное сообщение Украины с Россией. По словам Гая, прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией надо было давно.

Стоит отметить, что с октября 2015 года Украина ввела запрет на полеты российских авиакомпаний, транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва запретила полеты украинских авиакомпаний в города России.

Кроме того, с 2018 года Киев ввел биометрический контроль для иностранцев на границе.