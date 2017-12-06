"Нам незачем ездить в Россию". Омелян предлагает запретить транспортное сообщение с Россией

Украина должна прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет РИА Новости.

По его словам, украинцам "незачем ездить в Россию".

"Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзалізниця" пересмотрит свою политику", — отметил Омелян, указав, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".

Министр признал, что в России живут родственники украинцев.

"Но опять же, пусть они приезжают в Украину, возвращаются в Украину. Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию незачем ездить", — добавил он.

Стоит отметить, что с октября 2015 года Украина ввела запрет на полеты российских авиакомпаний, транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва запретила полеты украинских авиакомпаний в города России.

Кроме того, с 2018 года Киев введет биометрический контроль для иностранцев на границе.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде", что Украине нужно вводить визовый режим с Россией, а также максимально разорвать любые связи со страной-агрессором.