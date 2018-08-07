У Порошенко потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией

Первый заместитель постпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить автобусное сообщение с Россией.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", - написал Гданов в Facebook.

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В пресс-службе "дочки" РЖД, Федеральной пассажирской компании, РБК сообщили, что через территорию Украины в Россию ходит лишь один поезд, сообщением Москва - Кишинев. "Остальное сообщение с нашей стороны было прекращено еще в 2014 году", - цитирует издание пресс-службу российской компании.

В декабре 2017 года Омелян допустил, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.