Жителям ОРДЛО разрешили голосовать: кому это выгодно и на что повлияет

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Центризбирком (ЦИК) Украины принял постановление, согласно которому на выборах президента и парламента в 2019 году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Сама процедура, позволяющая гражданину Украины проголосовать на выборах вне места регистрации, прописана в дополнении 1 к постановлению ЦИК от 13 сентября 2012 года № 893. Для этого избирателю необходимо, имея при себе паспорт, обратиться в органы Госреестра избирателей с заявлением об изменении места голосования. При этом ранее гражданину также нужно было прилагать документы, подтверждающие необходимость изменении места голосования (в случае с переселенцами речь идет о справке переселенца).

Список адресов органов доступен на сайте Госреестра избирателей.

ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПАСПОРТ

Однако 5 сентября этого года ЦИК принял поправку, согласно которой переселенцу, чтобы проголосовать не по месту регистрации, достаточно иметь при себе только паспорт. ЦИК в своем ответе на запрос издания Страна ответила:.

"Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования".

При этом избирательный адрес на оккупированных территориях находится не только у переселенцев, но и у жителей ОРДЛО. На вопрос, могут ли они проголосовать, изменив адрес, в Центральной избирательной комиссии ответили утвердительно:

Да, смогут, согласно тому же Порядку временного измениния места места голосования избирателя без измения его избирательного адреса. В городе Мариуполе они смогут обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, на территории которого находится участок, где они хотят голосовать

Изменить адрес голосования можно не ранее 31 декабря 2018 года (даты начала избирательного процесса), но не позднее, чем за пять дней до голосования (президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года, выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019-года).

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

Мнения экспертов относительно возможных последствий принятия Центризбиркомом указанной поправки разделились. Но в том, что это повлияет на результаты выборов, они единодушны. По мнению политолога, преподавателя КНУ им. Тараса Шевченко Петра Олещука, нововведение будет выгодно оппозиционным силам.

Читайте такжеОт сливного бачка до боксерской груши: кто пойдет на президентские выборы-2019"В принципе ситуация может быть выгодна разным политическим силам, но самые серьезные выгоды от этого может получить "Оппозиционный блок" с его руководством. Политсилы, которые входят в сегмент так называемой восточной оппозиции могут объединить свои силы, чтобы на президентских выборах выдвинуть единого кандидата. Если сложить электорат всех этих сил, речь может идти о 15 процентах голосов, и даже о выходе этого кандидата во второй тур. А упрощенная процедура голосования для переселенцев и жителей неподконтрольных территорий Донбасса только повышает его шансы", - сказал в комментарии Главреду Петр Олещук.

По его словам, действующие власти также могут воспользоваться принятой ЦИК поправкой, однако у оппозиции больше опыта в вопросе мобилизации людей, говорит эксперт:

Власть также может использовать постановление ЦИК, но инфраструктурно это может быть использовано представителями оппозиции, у которых есть опыт мобилизации людей, работающих на определенных предприятиях, как их привезти на избирательные участки, каким образом обеспечить их явку. У них есть опыт, есть ресурсы и будет странно, если они этим не воспользуются.

Читайте также"Голосуй по приколу": политолог оценил шансы Зеленского и Вакарчука на выборахРуководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко считает, что "карусели" на выборах возможны в любом случае.

"Но это не будет каким-то решающим фактором, хотя если обнаружится, что где-нибудь в Ивано-Франковской области появились две тысячи переселенцев из Луганска и Донецка, внезапно захотевшие проголосовать, это может стать прецедентом и это можно расценивать как трюк", - считает эксперт.

Бондаренко также добавил, что у оппозиции не будет возможности воспользоваться поправкой в свою пользу:

Использовать поправку ЦИК оппозиция не может. Потому что модерирование является прерогативой власти, это один из элементов административного ресурса, а на административный ресурс влияние имеет только власть.

По словам политолога, у граждан, живущих на неподконтрольных Киеву территориях есть конституционное право голосовать точно так же, как и переселенцев.

"Другое дело, что Верховная Рада должна тщательно определить, каким образом должно происходить их волеизъявление, как избежать того, что их голоса могут быть использованы для фальсификаций, а не так, как у нас часто происходит, когда прикрываясь благими намерениями, закладывается фундамент для подобных вещей", - заключил Бондаренко.