Уже в августе: КНДР готовит новую помощь РФ в войне против Украины

Известно, что КНДР получает в обмен за помощь РФ.

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Помощь РФ от КНДР / коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

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Россия планирует крупную наступательную операцию в августе

КНДР может отправить дополнительные войска в РФ

Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных

Северная Корея может отправить дополнительные войска в страну-агрессора России уже в августе этого года для участия в войне против Украины. Об этом пишет Reuters.

Южнокорейская разведка считает, что Россия планирует большую наступательную операцию против Украины в августе, и возможное участие северокорейских подразделений связано именно с этими планами.

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Отмечается, что Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных для отправки в Россию.

Стоит добавить, что Северная Корея также поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, а в обмен получает техническую помощь, в частности - в запуске спутников и системах наведения ракет.

"Сближение Пхеньяна и Москвы вызывает беспокойство. Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США уже осудили любое участие КНДР в войне в Украине, заявив, что это лишь усиливает конфликт и изоляцию КНДР на мировой арене", - говорится в сообщении.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - что известно

Как сообщал Главред, военная разведка Южной Кореи рассказывала, что Северная Корея продолжает поставлять стране-агрессору России артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины.

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит все, что Москва будет делать в войне против Украины.

В то же время, глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило на Курщине.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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