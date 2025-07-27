Уже в августе: КНДР готовит новую помощь РФ в войне против Украины

Главное:
- Россия планирует крупную наступательную операцию в августе
- КНДР может отправить дополнительные войска в РФ
- Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных
Северная Корея может отправить дополнительные войска в страну-агрессора России уже в августе этого года для участия в войне против Украины. Об этом пишет Reuters.
Южнокорейская разведка считает, что Россия планирует большую наступательную операцию против Украины в августе, и возможное участие северокорейских подразделений связано именно с этими планами.
Отмечается, что Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных для отправки в Россию.
Стоит добавить, что Северная Корея также поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, а в обмен получает техническую помощь, в частности - в запуске спутников и системах наведения ракет.
"Сближение Пхеньяна и Москвы вызывает беспокойство. Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США уже осудили любое участие КНДР в войне в Украине, заявив, что это лишь усиливает конфликт и изоляцию КНДР на мировой арене", - говорится в сообщении.
Участие КНДР в войне - что известно
Как сообщал Главред, военная разведка Южной Кореи рассказывала, что Северная Корея продолжает поставлять стране-агрессору России артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины.
Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит все, что Москва будет делать в войне против Украины.
В то же время, глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило на Курщине.
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Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
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