"Фиговый листок": российский журналист рассказал, как Путин прикрывается Минском

25 сентября 2018, 14:00

Договоренности по Донбассу изначально играли на руку Кремлю, полагает публицист.

Журналист считает, что Минские соглашения —
Минские соглашения — "фиговый листок", считает журналист / nahnews.org

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе являются "фиговым листком".

Переговоры насчет конфликта в столице Беларуси Минске нужны для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, при этом нанося как можно больше ущерба Украине и ее государственности, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"Минские договоренности — не для мира. Минские договоренности — это "фиговый листок". Это очень удобный формат для воюющего Кремля — мол, "мы с вами сейчас сядем за стол переговоров. Ну, давайте разговаривать. Давайте, уговаривайте нас уже. Но мы же там ни на что не влияем, нас там нет… Мы здесь ни при чем. Мы — только посредники". Это очень удобный формат", — отметил собеседник.

Читайте такжеВ Раде требуют перенести переговоры из Минска из-за подыгрывания КремлюПо его словам, соглашения изначально играли на руку Кремлю и давали возможность президенту РФ Владимиру Путину быть вовлеченным в процесс не в качестве агрессора, а в качестве посредника. 

"И все делали вид, что так оно и есть, что Кремль и Путин не причем, что они хотят мира так же, как и в Киеве", — добавил публицист.

"Но это же вранье! Никто в Кремле мира для Украины не желает. Чем обескровленное будет Украина, тем лучше для Кремля. Потому, что Кремлю не нужен один Крым — ему нужна вся Украина. Ну, пожалуй, Львов отдадут, скажут: "Забирайте!". А вот остальная Украина очень даже нужна. Поэтому все эти Минские договоренности — это разговор в пользу лукавых", — подчеркнул Сотник.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что задачей Минских соглашений было перевести "горячую войну" на Донбассе в фазу тлеющего конфликта, и она выполнена.

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Донбасс Владимир Путин Минские соглашения Александр Сотник
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