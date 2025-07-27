Как убрать затяжки на одежде за несколько секунд - лайфхак

Одежду не придется сразу выбрасывать, если знать одну хитрость.

https://glavred.info/lifehack/kak-ubrat-zatyazhki-na-odezhde-za-neskolko-sekund-layfhak-10684784.html Ссылка скопирована

Как избавиться от затяжек на ткани / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

С помощью чего можно избавиться от затяжек на ткани

Как правильно разглаживать затяжки на одежде

Затяжки на одежде - проблема, которая знакома многим, особенно владельцам животных, особенно больно, когда затяжки появляются на дорогих вещах, например, из шелковых тканей.

На первый взгляд, спасти такую одежду уже не возможно, ведь это не пятно, которое можно отстирать. Однако Главред узнал, что украинский блогер Диана Головец в TikTok проверила один лайфхак по борьбе с затяжками с помощью монеты.

видео дня

"Ткань нужно разложить на ровную поверхность. Возьмите монетку, конечно, чтобы она была чистой, и начинайте проводить монеткой вдоль самой нити, которая затянулась", - пояснила блогерша.

Смотрите видео, как избавиться от затяжек на одежде:

В результате, за считанные секунды ткань снова выглядит идеально, а затяжки на ней уже не видно. Поэтому всего лишь с помощью одной монетки можно спасти много одежды.

Читайте также:

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред