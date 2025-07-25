Ни капли химии, результат - 100%: как легко избавиться от муравьев в доме

Природные средства помогут вам справиться с нашествием муравьёв.

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Как легко избавиться от муравьев в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как избавиться от муравье в доме

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С наступлением теплой погоды всё больше домовладельцев сталкиваются с незваными гостями — муравьями, которые стремительно захватывают кухни, щели в стенах и садовые участки. Несмотря на свои крошечные размеры, эти насекомые могут превратиться в настоящую головную боль, если не принять меры сразу.

Однако бороться с ними совсем не обязательно с помощью агрессивных химикатов или пестицидов. По мнению экспертов в арсенале каждого уже есть два абсолютно натуральных и безопасных средства, которые эффективно отпугивают муравьев и не наносят вреда ни семье, ни экосистеме, пишет express.co.

Кофейная гуща и порошок чили — простое и действенное решение

Специалисты объясняют, что главный способ борьбы с муравьями — нарушить их запаховые тропы, по которым они находят пищу. Сильные, резкие ароматы сбивают их с толку и мешают ориентироваться.

Что делать:

Порошок чили. Посыпьте его у дверей, окон и щелей — в любых местах, где муравьи могут проникнуть внутрь. Кофейная гуща. Использованную (высушенную или влажную) гущу можно рассыпать по периметру дома, у кухонных плинтусов или прямо в саду. Муравьи не переносят ни её запах, ни текстуру. Важно помнить, что после высыхания гуща теряет эффективность, поэтому её нужно регулярно обновлять.

Натуральный барьер в саду — мята и лаванда

Если вы хотите защитить не только дом, но и участок, отличной идеей будет посадка ароматных растений, таких как мята и лаванда. Они не только создают невидимый барьер, который муравьи стараются обходить стороной, но и делают сад ароматным и уютным.

Бонус: эти растения можно использовать и дома — в качестве натуральных освежителей воздуха или декоративных элементов.

Смотрите видео о том, как выгнать муравьев из дому без химии:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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