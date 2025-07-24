Как избавиться от моли: блогерша советует простой и эффективный метод

Моль не съест вашу одежду, если вы положите одну траву в домашний шкаф.

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Как избавиться от моли / коллаж: Главред, фото: скриншот tiktok.com/@mama_mila

Кратко:

Личинкам моли нужна еда для роста и превращения во взрослых особей

Лавровые листья – хорошее натуральное средство от насекомых

Известная блогерша поделилась лайфхаком, который поможет защитить одежду от моли. Шантель Мила, более известная в TikTok как "Мама Мила", рассказала о простом средстве, которое отпугивает вредных насекомых. Об этом пишет express.co.uk.

По ее мнению, прежде всего, нужно предотвратить откладывание яиц на одежде насекомыми. Для этого понадобится всего одна трава.

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Личинкам моли нужна еда для роста и превращения во взрослых особей. Моль, питающаяся одеждой, особенно привлекает кератин – белок, содержащийся в тканях животного происхождения, а также в человеческих волосах и отшелушенных клетках кожи.

Кератин содержится в таких тканях, как кашемир, шерсть, шёлк, перья и мех. Чтобы одежда оставалась невридимой, блогерша порекомендовала простой натуральный метод.

Она советует положить несколько лавровых листьев в небольшой мешочек с завязкой и повесить его среди одежды в шкафу.

Лавровые листья – хорошее натуральное средство от насекомых благодаря содержанию эфирных масел. Лавр содержит такие вещества, как эвкалиптол, который обладает репеллентными свойствами.

@mama_mila_ Say goodbye to bugs + cockroaches sneaking into your home ??️ which trick will you try first? 1. Add peppermint oil to baking soda and sprinkle it at the base of your bin 2. Place bay leaves in your pantry to keep pantry bugs away 3. You can also boil bay leaves and clove on your stovetop to make your home smell amazing 4. And you can bottle up this mix and use it as an insect repellent (it lasts around a month in a dark cupboard!) 5. And place bay leaves in your wardrobe to keep moths away Hope these quick tricks were helpful lovelies xx #mamamilastips #hometips #cleaninghacks #cleaningtips #cleaningmotivation ♬ DAISIES - Justin Bieber

Сильный горьковатый аромат лавровых листьев часто эффективно отпугивает различных насекомых, включая мух и тараканов. Перед тем, как положить лавровые листья в шкаф, убедитесь, что они имеют сильный запах.

Рекомендуется измельчать листья, чтобы высвободить больше эфирных масел.

Лавровый лист также можно положить в пакеты с мукой и сахаром, чтобы предотвратить попадание в них насекомых.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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