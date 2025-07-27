Как правильно - "на добраніч" или "надобраніч": учитель объяснила

Вы узнаете:
- Как правильно - "на здоров'я" или "наздоров'я", "на добраніч" или "надобраніч"
- Какой ошибки стоит избегать
При употреблении ряда слов в украинском языке могут возникать сомнения относительно того, как правильно их писать.
О нескольких таких слов и словосочетаний, которые очень часто употребляются, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Запомните слова, в которых очень часто встречаются ошибки. Это четыре слова с "до". "До речі", "до вподоби", "до зустрічі", "до побачення" - они всегда пишутся отдельно", - отметила учитель.
Также отдельно пишутся два слова с "на" - "на здоров'я" и "на добраніч".
"И еще одно слово - "будь ласка". Будь ласка, пишите "будь ласка" всегда отдельно. И не забудьте выделять с обеих сторон запятыми", - пояснила Чернышева.
Смотрите видео за то, как правильно - "на добраніч" или "надобраніч":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "ехо" - его нужно заменить на правильный вариант.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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