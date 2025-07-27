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Турция и конфликт РФ с Азербайджаном: раскрыта позиция Анкары

Андрей Ганчук
27 июля 2025, 19:31
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Не факт, что Россия в итоге потеряет геополитический вес на Южном Кавказе, считает Игорь Семиволос.
Путин, Эрдоган
Турция поддерживает Азербайджан, но Анкара всегда пытается избежать больших рисков - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Турция поддерживает Азербайджан, но пытается минимизировать риски
  • Россия может сохранить свой вес на Южном Кавказе

Турция открыто поддерживает Азербайджан, но она всегда будет минимизировать риски. Россия слабеет на Южном Кавказе, однако пока непонятно, потеряет ли она окончательно свой вес в регионе. Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, как будет действовать Турция, если кризис между Баку и Москвой достигнет максимального накала, он отметил, что Анкара всегда пытается не допустить серьезных рисков.

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"Турция открыто поддерживает Азербайджан. Но Анкара всегда будет пытаться минимизировать риски", - считает Семиволос.

Также он добавил, что сейчас нельзя сказать, что Россия теряет Южный Кавказ.

"Я бы так громко говорить не стал. Думаю, есть основания считать, что Россия слабеет на Южном Кавказе. Дальнейший процесс зависит от очень многих факторов, о которых мы с вами можем только догадываться. Если рассматривать ситуацию в процессе - то да, теряет. Но все-таки, потеряет ли, это большой вопрос", - подчеркнул Игорь Семиволос.

Кризис между Россией и Азербайджаном – новости по теме:

Как сообщал Главред, отношения между РФ и Азербайджаном значительно ухудшились после того, как российские силовики провели рейд в Екатеринбурге, в результате которого погибли 2 человека. Азербайджан в ответ задержал россиян в своей стране, вызвал посла России и отменил все совместные мероприятия.

Азербайджан подаст на РФ в суд из-за трагедии под Актау, сказал президент Ильхам Алиев. Россия не берет на себя ответственность за катастрофу гражданского пассажирского самолета авиалиний Азербайджана, который, по данным Киева и Баку, был сбит российской ракетой ПВО.

На северной границе Азербайджана и РФ возможны определенные действия, предположил Игорь Семиволос. В частности, россияне могут использовать против Азербайджана талышей – этническую группу, которая проживает как в Дагестане, так и приграничных с Россией районах Азербайджана.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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