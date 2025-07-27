'Был бы замечательным': в США сказали, кто может заменить Трампа на посту президента

Рубио отметил, что Вэнс прекрасно справится с ролью вице-президента.

https://glavred.info/world/byl-by-zamechatelnym-v-ssha-skazali-kto-mozhet-zamenit-trampa-na-postu-prezidenta-10684838.html Ссылка скопирована

Кто может стать следующим президентом США / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/MarcoRubio

Ключевые тезисы:

Новым кандидатом в президенты США может стать Джей Ди Вэнс

Трамп теряет терпение из-за пустых разговоров с Путиным

Президент США заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась

Кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Вэнс прекрасно справится с ролью вице-президента.

Рубио также добавил, что они являются близкими друзьями.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", - подчеркнул госсекретарь.

Стоит заметить, что Рубио также рассказал, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за безрезультатности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным относительно войны в Украине.

По его мнению, американский лидер все еще заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Трамп хочет увидеть конкретные действия, которые будут нацелены на это.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - подчеркнул он.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

"Время действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - подытожил Рубио.

Напомним, как сообщал Главред, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-оккупанта России Владимиром Путиным и, похоже, президентом США Дональдом Трампом обязательно состоится. Не факт, что Вашингтон будет ждать 50 дней, чтобы ввести санкции против Москвы.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов сказал, что Трамп решается на публичное выражение недовольства Путиным только из-за страха за свои рейтинги, которые довольно стремительно обваливаются.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред