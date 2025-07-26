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Причина не в Украине: почему Трамп выражает недовольство Путиным

Анна Косик
26 июля 2025, 04:37
982
От слов главы США, в частности в отношении России, зависит очень важная для него составляющая.
Причина не в Украине: почему Трамп выражает недовольство Путиным
Для Трампа не является приоритетом поддержка Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказал Жданов:

  • Трамп сменил риторику, потому что боится окончательного провала собственных рейтингов
  • Глава Штатов до сих пор не сказал, что Путин преступник

Президент США Дональд Трамп с недавних пор изменил свою риторику в отношении страны-агрессора России и непосредственно кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако это, в первую очередь, не потому, что у него есть искреннее желание помочь Украине.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, Трамп решается на публичное выражение недовольства Путиным только из-за страха за свои рейтинги, которые довольно стремительно обваливаются.

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"Трамп очень болезненно воспринимает любое снижение собственного рейтинга, ведь он утверждает, что является лучшим американским президентом", - пояснил эксперт.

Поэтому, когда американский народ и весь мир говорит, что Путин является преступником и убийцей, Трамп просто вынужден менять свою риторику, поворачивая ее в противоположную сторону.

"Нельзя идти одному против ветра, особенно в политике. Но, обратите внимание, раздавая интервью, Трамп ни разу не обвинил Россию в том, что она развязала агрессивную войну, а Путина - в том, что он совершает преступления и геноцид против украинского народа. Однако Трамп говорит, что Путин - "стойкий парень", то есть продолжает восхищаться Путиным", - отметил Жданов.

Изменение позиции США в отношении России - последние новости

Напомним, Главред писал, что на фоне одного из самых масштабных обстрелов Киева с начала войны, инициатива Кита Келлога, советника Дональда Трампа, положила начало развороту в американской политике в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что именно государственный секретарь США Марко Рубио склонил президента Дональда Трампа к более жесткой внешнеполитической линии в отношении России, Китая и Ирана.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из его окружения.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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новости США Дональд Трамп Владимир Путин Олег Жданов
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