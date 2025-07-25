"Уже на этой неделе": в Турции сказали, где может состояться встреча Трампа и Путина

Встречу между лидерами хочет организовать Эрдоган.

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Эрдоган хочет устроить встречу Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, УНИАН

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Возможна ли встреча Трампа и Путина

Где может состояться разговор американского лидера и российского диктатора

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина возможна. Разговор между руководителями хочет организовать лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Anadolu, которого цитирует Европейская правда.

В пятницу, 25 июля, Эрдоган прокомментировал переговоры между Украиной и Россией.

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Он отметил, что Турция хочет провести в Стамбуле встречу между Трампом и Путиным.

"На этой неделе мы будем прилагать усилия, чтобы провести переговоры с Путиным и Трампом и выяснить, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле", - сказал лидер Турции.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Третий раунд переговоров в Стамбуле - что известно

Как ранее писал Главред, 23 июля в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация уже прибыла в Турцию.

Позже выяснилось, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле начались со скандала из-за фейковых заявлений российской пропаганды о якобы личной встрече глав делегаций.

Впоследствии глава украинской делегации на переговорах с российской стороной в Стамбуле Рустем Умеров рассказал об итогах встречи. По его словам, обсудили прекращение огня, обмен пленными, гуманитарные вопросы и возможную встречу Зеленского с Путиным при участии Эрдогана и Трампа.

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О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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