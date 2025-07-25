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Разворот Трампа в сторону Киева: The Telegraph раскрыл тайну судьбоносного звонка

Виталий Кирсанов
25 июля 2025, 10:45
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4 июля Келлогу позвонил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
4 июля Келлогу позвонили из Польши
4 июля Келлогу позвонили из Польши / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Келлог после телефонного разговора с Сикорским обратился к Трампу
  • Вскоре Трамп отдал приказ разблокировать замороженные системы Patriot

На фоне одного из самых масштабных обстрелов Киева с начала войны, инициатива Кита Келлога, советника Дональда Трампа, положила начало развороту в американской политике в отношении Украины, пишет The Telegraph.

4 июля Келлогу позвонили из Польши. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. После телефонного звонка, генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов. Ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве - событие, которое стало поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.

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Вскоре после разговора с Келлогом Трамп лично отдал приказ Пентагону разблокировать замороженные системы Patriot, а также связаться с министром обороны Питом Гегсетом. Именно он без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине, что вызвало критику даже среди союзников Трампа, таких как госсекретарь Марко Рубио.

В разговоре с президентом Владимиром Зеленским в тот же день Трамп пообещал предоставить Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны. Этот сигнал стал переломным - в Вашингтоне его расценили как признание необходимости усиления роли США в конфликте для достижения мирного соглашения.

В течение девяти дней Трамп, при поддержке союзников по НАТО, объявил о новом пакете помощи на сумму $10 млрд. При содействии канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, договоренности включали закупку и переброску в Украину новых систем Patriot, часть из которых оплатила Германия и Норвегия.

Интересно, что для этого была перенаправлена партия систем, которые ранее предназначались Швейцарии. Берн согласился с переносом сроков собственного заказа в пользу Украины.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США пытаются избежать прямого участия в войне между Россией и Украиной, однако президент Дональд Трамп заявляет о намерении достичь мира путем силы. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из его окружения. Именно это, по мнению Буданова, стало причиной изменений в отношении к Украине и позволило найти баланс между интересами обоих государств.

Между тем The Atlantic сообщает, что Дональд Трамп дал российскому президенту Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Соединенные Штаты рассмотрят новые санкции против РФ. Таким образом Путину оставили время до конца лета, чтобы продолжать атаки на украинские города.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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война в Украине Сикорский Дональд Трамп Марко Рубио Трамп новости Кит Келлог
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