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Надежда на мир: США увидели прогресс в переговорах между Киевом и Москвой

Мария Тупик
25 июля 2025, 09:20
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В Госдепе одобряют договоренности России и Украины об очередном обмене пленными.
США увидели прогресс в переговорах Украины и РФ
США увидели прогресс в переговорах Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скриншот

Главные тезисы:

  • Америка поддерживает прекращение огня в Украине
  • США поощряют переговоры Киева и Москвы и видят прогресс

США поддерживают полное и безусловное прекращение огня, в том числе всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт, комментируя третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который на днях состоялся в Турции.

Пиготт подчеркнул, что Госдеп США продолжает поощрять прямые переговоры между Украиной и Россией с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и согласованного мирного урегулирования.

видео дня

"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности, полной остановке всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", - заявил он.

В Госдепе также поприветствовали сообщения о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он прогресс в мирных переговорах, Пиготт сказал: "Да, мы продолжаем поощрять прямые переговоры между Россией и Украиною, стремясь к полному прекращению огня и мирного урегулирования путем переговоров".

Смотрите видео - В Госдепе США прокомментировали третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной:

Госдеп США о переговорах в Стамбуле
Госдеп США о переговорах в Стамбуле / скриншот

Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное

Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

В МИД Украины после переговоров в Стамбуле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины.

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война в Украине Госдепартамент США переговоры в Стамбуле
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