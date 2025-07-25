Надежда на мир: США увидели прогресс в переговорах между Киевом и Москвой

Главные тезисы:
- Америка поддерживает прекращение огня в Украине
- США поощряют переговоры Киева и Москвы и видят прогресс
США поддерживают полное и безусловное прекращение огня, в том числе всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт, комментируя третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который на днях состоялся в Турции.
Пиготт подчеркнул, что Госдеп США продолжает поощрять прямые переговоры между Украиной и Россией с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и согласованного мирного урегулирования.
"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности, полной остановке всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", - заявил он.
В Госдепе также поприветствовали сообщения о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.
Отвечая на вопрос о том, видит ли он прогресс в мирных переговорах, Пиготт сказал: "Да, мы продолжаем поощрять прямые переговоры между Россией и Украиною, стремясь к полному прекращению огня и мирного урегулирования путем переговоров".
Смотрите видео - В Госдепе США прокомментировали третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной:
Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное
Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.
Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.
Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.
В МИД Украины после переговоров в Стамбуле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины.
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