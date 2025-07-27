'Мы оценили': Мадяр намекнул на попытку РФ одновременно убить командиров СБС

Ключевые тезисы Мадяра:
- РФ пыталась уничтожить руководство беспилотных подразделений ВСУ
- Удар, вероятно, произошел во время совещания в Донецкой области
- В совещании принимали участие командиры "Феникса", "К-2", "Птиц Мадьяра", "Рарога", "Ахиллеса"
Российские оккупанты пытались одновременно ликвидировать руководство беспилотных подразделений ВСУ. Вероятно, это произошло во время совещания в Донецкой области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") в Facebook.
Мадяр рассказал, что недавно провел рабочее совещание и совместное планирование с командирами подразделений беспилотных систем "Феникс", "К-2", "Птицы Мадьяра", "Рарог" и "Ахиллес".
Роберт Бровди обратился к россиянам, заявив: "Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно". Других деталей относительно инцидента он не раскрыл.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, 25 июля украинские военные отбили атаку оккупантов в районе Северска. Бой длился более двух часов. В результате слаженных действий 54-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад было уничтожено 80 российских военных, еще 37 - ранены.
Также украинские военные выбили россиян с укрепленных позиций в Запорожской области и продвинулись вперед. 210-й штурмовой полк сообщил, что операцию успешно провел первый батальон.
Как сообщал Главред, на Запорожском направлении ВСУ оттеснили противника с севера Каменского и района Плавней, создав "серую зону". В то же время россияне захватили Белую Гору и Зеленый Гай.
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О персоне: кто такой "Мадяр"
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).Командующий Сил беспилотных систем ВСУ с 3 июня 2025 года.
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.
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