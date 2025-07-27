'Мы оценили': Мадяр намекнул на попытку РФ одновременно убить командиров СБС

Российские оккупанты пытались одновременно ликвидировать руководство беспилотных подразделений ВСУ.

https://glavred.info/war/my-ocenili-madyar-nameknul-na-popytku-rf-odnovremenno-ubit-komandirov-sbs-10684922.html Ссылка скопирована

Оккупанты хотели "одним ударом" уничтожить руководство беспилотных систем ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Brovdi.Art, бригада "Черный лес"

Ключевые тезисы Мадяра:

РФ пыталась уничтожить руководство беспилотных подразделений ВСУ

Удар, вероятно, произошел во время совещания в Донецкой области

В совещании принимали участие командиры "Феникса", "К-2", "Птиц Мадьяра", "Рарога", "Ахиллеса"

Российские оккупанты пытались одновременно ликвидировать руководство беспилотных подразделений ВСУ. Вероятно, это произошло во время совещания в Донецкой области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") в Facebook.

Мадяр рассказал, что недавно провел рабочее совещание и совместное планирование с командирами подразделений беспилотных систем "Феникс", "К-2", "Птицы Мадьяра", "Рарог" и "Ахиллес".

видео дня

Роберт Бровди обратился к россиянам, заявив: "Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно". Других деталей относительно инцидента он не раскрыл.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 25 июля украинские военные отбили атаку оккупантов в районе Северска. Бой длился более двух часов. В результате слаженных действий 54-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад было уничтожено 80 российских военных, еще 37 - ранены.

Также украинские военные выбили россиян с укрепленных позиций в Запорожской области и продвинулись вперед. 210-й штурмовой полк сообщил, что операцию успешно провел первый батальон.

Как сообщал Главред, на Запорожском направлении ВСУ оттеснили противника с севера Каменского и района Плавней, создав "серую зону". В то же время россияне захватили Белую Гору и Зеленый Гай.

Читайте также:

О персоне: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).Командующий Сил беспилотных систем ВСУ с 3 июня 2025 года. До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред