Известковый налет 'сползет' с плитки и лейки мгновенно: какое средство творит чудеса

Известковый налет можно убрать с помощью одного средства для стирки.

https://glavred.info/lifehack/izvestkovyy-nalet-spolzet-s-plitki-i-leyki-mgnovenno-kakoe-sredstvo-tvorit-chudesa-10684883.html Ссылка скопирована

Как убрать известковый налет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Откуда берется известковый налет

Как его быстро убрать

Известковый налет часто покрывает душевые лейки, краны и плитку в ванной комнате. Кроме того, как всем известно, от него очень трудно избавиться, а для очистки нужны действенные средства.

Главред решил разобраться, как убрать известковый налет с душевой лейки.

видео дня

Почему в ванне появляется известковый налет

Как пишет express.co.uk, то, как быстро образуется известковый налет, может зависеть от того, насколько жесткая вода в месте вашего проживания. Жесткая вода является основной причиной образования известкового налета, поскольку она содержит высокий процент магния и кальция. Когда вода, содержащая эти минералы, испаряется, она оставляет их отложения на поверхностях, включая плитку в ванной комнате.

Высокие температуры также могут ускорить процесс испарения, а это означает, что известковый налет накапливается быстрее.

Что может быстро убрать известковый налет

По словам экспертов, смягчитель для ткани может легко убрать известковый налет со всех поверхностей.

Отмечается, что он содержит химические ингредиенты, такие как катионные поверхностно-активные вещества, которые могут нарушать связи между ионами кальция и карбоната в известковом налете, помогая расщеплять его.

Как убрать известковый налет смягчителем для ткани

Просто добавьте колпачок смягчителя для ткани в теплую воду и нанесите его на плитку, дверцу душа и душевую лейку, а затем оставьте замачиваться примерно на час, прежде чем смыть горячей водой.

Если известковый налет не удален полностью, попробуйте оставить раствор на плитке и душе на ночь.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред