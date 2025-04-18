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Без "драения" и токсичных средств: как заставить духовку блестеть, трюк из Instagram

Даяна Швец
18 апреля 2025, 02:00
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Хорошей новостью является то, что методы подходят даже для самых загрязненных духовок - и никакого вредного запаха или агрессивной химии дома.
Без 'драения' и токсичных средств: как заставить духовку блестеть, трюк из Instagram
Простой трюк вернет блеск духовке / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео YouTube

Главное:

  • Смесь наносится на 10 минут, а затем легко вытирается
  • Для особо стойких пятен рекомендуется увеличить время действия пасты
  • Чтобы избежать запаха, духовку следует протереть влажной и сухой тряпкой

Пришло время взяться за весеннюю уборку - особенно за те уголки, которые мы часто игнорируем и оставляем "на завтра". На радость, популярный блогер по уборке @thatorganizedhome поделилась лайфхаком, который буквально спасает: простая смесь из трех безопасных ингредиентов - и поверхность блестит, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.

Одним из самых трудных мест в доме остается духовка: жир, пригоревшая еда, липкие пятна, которые не "отдраишь"... все это заставляет тратить часы и использовать вредную химию. Однако существует хороший лайфхак - без токсичных средств и лишних усилий.

видео дня

Что нужно:

  • 1/2 стакана мыла для посуды (темно-синего)
  • 1 стакан пищевой соды
  • 1/2 стакана белого уксуса

Как делается чудо-средство:

  • Смесь перемешивают до однородной светло-голубой пасты
  • Распределяют по внутренней части духовки
  • Оставляют на 10 минут
  • Вытирают микрофибровой тряпкой
  • Стекло дверцы тоже очищается без проблем

В комментариях под видео кто-то спросил, работает ли этот способ с "очень страшной духовкой". Автор ответила: "Да, просто оставьте пасту дольше". А чтобы не было запаха, она советует после смывания хорошо протереть духовку влажной и сухой тряпками.

Есть и альтернативный вариант от эксперта по Kitchn: вместо мыла - просто вода и сода (в пропорции для пасты). Такое средство нужно оставить в духовке на 12 часов или на ночь, затем соскоблить остатки и промыть раствором уксуса из пульверизатора.

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Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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