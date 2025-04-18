Без 'драения' и токсичных средств: как заставить духовку блестеть, трюк из Instagram

Главное:
- Смесь наносится на 10 минут, а затем легко вытирается
- Для особо стойких пятен рекомендуется увеличить время действия пасты
- Чтобы избежать запаха, духовку следует протереть влажной и сухой тряпкой
Пришло время взяться за весеннюю уборку - особенно за те уголки, которые мы часто игнорируем и оставляем "на завтра". На радость, популярный блогер по уборке @thatorganizedhome поделилась лайфхаком, который буквально спасает: простая смесь из трех безопасных ингредиентов - и поверхность блестит, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.
Одним из самых трудных мест в доме остается духовка: жир, пригоревшая еда, липкие пятна, которые не "отдраишь"... все это заставляет тратить часы и использовать вредную химию. Однако существует хороший лайфхак - без токсичных средств и лишних усилий.
Что нужно:
- 1/2 стакана мыла для посуды (темно-синего)
- 1 стакан пищевой соды
- 1/2 стакана белого уксуса
Как делается чудо-средство:
- Смесь перемешивают до однородной светло-голубой пасты
- Распределяют по внутренней части духовки
- Оставляют на 10 минут
- Вытирают микрофибровой тряпкой
- Стекло дверцы тоже очищается без проблем
В комментариях под видео кто-то спросил, работает ли этот способ с "очень страшной духовкой". Автор ответила: "Да, просто оставьте пасту дольше". А чтобы не было запаха, она советует после смывания хорошо протереть духовку влажной и сухой тряпками.
Есть и альтернативный вариант от эксперта по Kitchn: вместо мыла - просто вода и сода (в пропорции для пасты). Такое средство нужно оставить в духовке на 12 часов или на ночь, затем соскоблить остатки и промыть раствором уксуса из пульверизатора.
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