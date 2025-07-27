Из-за аномальной жары Турцию охватили пожары: появились жуткие кадры

Температура воздуха в Турции поднялась до +50 градусов.

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В Турции вспыхнули масштабные пожары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Турцию накрыла аномальная жара

Столбики термометров показывают +50,5℃

Из-за жары в Турции вспыхнули масштабные пожары

В пятницу, 25 июля, в Турции был зафиксирован новый европейский температурный рекорд. В юго-восточной провинции Ширнак столбики термометров поднялись до +50,5℃. Аномальная жара привела к масштабным пожарам. Об этом говорится на портале Turkiye Today.

Известно, что один из самых сильных пожаров вспыхнул между районами Кестель и Гюрсу в провинции Бурса. Сильный ветер вызвал быстрое распространение огня, который достиг района Карахидир. Из-за этого власти перекрыли автомагистраль Бурса-Анкара между Кестелем и Гюрсу для движения транспорта в направлении Анкары.

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В районе Карахидир продолжается эвакуация, поскольку огонь продвигается к Гюрсу.

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли сообщил, что 26 июля по всей стране активно боролись с 76 пожарами - 28 в лесных районах и 48 в сельских районах. Крупные пожары вблизи озера Эймир в Анкаре, Анталии Газипаша, Мерсин Силифке и Анталии Серик были в значительной степени локализованы. Однако пожары в Карабуке, Ушаке, Кахраманмараше и Бурсе остаются активными.

Министерство призвало граждан не разжигать костры даже за пределами лесных районов, избегать выбрасывания окурков и не оставлять мусор или стеклянные бутылки на природе. Граждан призвали немедленно сообщать о любых признаках дыма или пожара в центр экстренной помощи.

Кроме того, метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха в Турции будет оставаться выше средних многолетних значений.

Пожары охватили Турцию - смотрите видео:

Жара в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендует в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Диденко также рассказала, когда в Украине жара ослабнет.

В то же время август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Тцгкіе Тоԁау Тцгкіе Тоԁау - ведущее англоязычное издание Турции, которое начало работать в 2024 году. На портале можно найти материалы на различные темы, в частности, журналисты публикуют статьи о политике, бизнесе, образе жизни, искусстве и спорте.

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