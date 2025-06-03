Есть погибшие: на популярных курортах Турции случилось сильное землетрясение

На популярных турецких курортах Бодрум и Мармарис ночью произошло серьезное землетрясение.

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В Турции случилось сильное землетрясение / Коллаж Главред, фото AFAG, Haber

Кратко:

Какой магнитуды было землетрясение в Турции

Как оно ощущалось

Какие последствия землетрясения в Турции

На популярных турецких курортах эгейского побережья в ночь на 3 июня произошло сильное землетрясение.

Как сообщает турецкая мониторинговая организация AFAD, землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Мармариса, Мугла. Сильные толчки также ощущались в Фетхие, Бодруме и на ряде близлежащих греческих островов - Родос и Кос.

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Министр внутренних дел Али Йерликая, сделав заявление относительно землетрясения, которое ощущалось в Измире, Манисе, Айдыне и Денизли, а также других близлежащих провинциях, объявил, что 14-летняя Афранур Гюнлю погибла из-за панической атаки, а 69 человек получили ранения.

Люди в панике выскочили на улицу из-за землетрясения / Фото Haber

В Средиземном и Эгейском морях продолжается сейсмическая активность. Землетрясение, произошедшее около 02:17, ощущалось сильно в Измире, Мугле, Денизли и Анталье. Согласно заявлению AFAD, глубина землетрясения составила 67,91 км.

В Турции случилось сильное землетрясение / Скриншот AFAD

Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении о землетрясении в своем аккаунте в социальных сетях сообщил, что, согласно предварительным данным, в жилых зданиях не было разрушений.

Что касается 69 пострадавших человек, то они получили травмы из-за того, что выпрыгнули с высоты. Из 69 граждан, которые в панике прыгнули с высоты в Мугле ​​и ее районах, 14 человек получили помощь на месте. 8 человек получили помощь и были выписаны.

Люди в панике выскочили на улицу из-за землетрясения / Фото Haber

"Обследование и лечение 46 граждан продолжаются в отделении неотложной помощи. Я желаю милости Аллаха нашей покойной Афранур и выражаю соболезнования ее родственникам. Я желаю нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, скорейшего выздоровления", - сообщил Ерликая.

Турки все еще не могут оправиться после трагедии, которая случилась несколько лет назад в регионе Хатай с эпицентром в Кахранмараш. Тогда катастрофическое землетрясение унесло тысячи жизней и разрушило сотни домов.

Украина - новости по теме

Как сообщал Главред, землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области.

Накануне в этом же месяце в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

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