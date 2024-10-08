В Украине произошло землетрясение: в какой области был эпицентр

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Криворожском районе.

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В Криворожском районе произошло землетрясение / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщает VolcanoDiscovery.

Землетрясение произошло сегодня, 8 октября, в 19:36. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 8 километров.

Мощность землетрясения составляет 3,3 балла. Это ровняется эквиваленту 1,34 тонны тротила. Как сообщается, интенсивность тряски оценивают как достаточно слабую.

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В Криворожском районе произошло землетрясение / фото: скриншот

Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, по сообщениям ученых, Украина может оказаться в зоне повышенной сейсмической активности и испытать землетрясения магнитудой до 8 баллов. Об этом информирует ресурс Т4. В сейсмической зоне Вранча, расположенной в румынских Карпатах, в ближайшие годы может произойти сильное землетрясение, которое также повлияет на территорию Украины.

По прогнозам, в Украине в ближайшие годы возможны землетрясения магнитудой 7-7,5 баллов. Об этом рассказал геофизик Владимир Шляховой, подчеркнув, что к таким природным явлениям следует относиться очень серьезно, ведь они могут представлять угрозу для всей страны. По словам Шляхового, толчки этой силы ожидаются в сейсмоактивной зоне Вранча.

Рано или поздно землетрясения могут затронуть всю территорию Украины. Самые сильные толчки с интенсивностью до 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области. Об этом сообщил сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера, отметив, что Украина расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция, где постоянно фиксируются подземные толчки.

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