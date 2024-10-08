Сильнейший шторм не отступает: через несколько дней начнется новая магнитная буря

Мощность сильной магнитной бури повысилась до почти 8-ми баллов.

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Украину атаковала сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину внезапно атаковала новая магнитная буря и достигла очень высокой мощности. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря пошла началась еще 2 октября. Тогда она была 4-балльной. Уже на следующий день мощность геомагнитного шторма выросла до почти 8-ми баллов, что делает эту бурю невероятно сильной. На таком уровне буря продержалась до 7 октября включительно.

8 октября мощность шторма снизилась до 4-х баллов, а 9 октября - до 3-х баллов. Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну уже 12 октября и будет не очень сильной.

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Украину атаковала сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 8 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 70 солнечных пятен.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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