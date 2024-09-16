Землетрясение магнитудой 5,5 баллов: в Украине ощутили подземные толчки

Эпицентр землетрясения зафиксировали в Румынии. Подземные толчки ощутили во многих областях Украины.

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В Одессе ощутили землетрясение / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Это подтвердил и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии. Известно, что эпицентр был зафиксирован на глубине 125 метров. Землетрясение почувствовали также в Молдове.

В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Одессе / фото: скриншот

В Сети разлетелось видео, на котором видно, что президент Молдовы Майя Санду застала толчки в прямом эфире.

видео дня

Смотрите видео с землетрясением в Молдове во время прямого эфира:

Президент Молдовы почувствовала землетрясение в прямом эфире / фото: скриншот

По данным Кипера, подземные толчки достигли Одесской области мощностью 2-4 балла.

"На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений, работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало", - написал он.

Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Землетрясения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по сообщениям ученых, Украина может оказаться в зоне повышенной сейсмической активности и испытать землетрясения магнитудой до 8 баллов. Об этом информирует ресурс Т4. В сейсмической зоне Вранча, расположенной в румынских Карпатах, в ближайшие годы может произойти сильное землетрясение, которое также повлияет на территорию Украины.

По прогнозам, в Украине в ближайшие годы возможны землетрясения магнитудой 7-7,5 баллов. Об этом рассказал геофизик Владимир Шляховой, подчеркнув, что к таким природным явлениям следует относиться очень серьезно, ведь они могут представлять угрозу для всей страны. По словам Шляхового, толчки этой силы ожидаются в сейсмоактивной зоне Вранча.

Рано или поздно землетрясения могут затронуть всю территорию Украины. Самые сильные толчки с интенсивностью до 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области. Об этом сообщил сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера, отметив, что Украина расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция, где постоянно фиксируются подземные толчки.

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