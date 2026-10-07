Квашеный перец без уксуса и сахара: рецепт ароматной закуски на зиму

В домашних условиях перец можно замариновать без уксуса, используя простой рассол из воды и соли.

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Маринованный перец на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Маринованный перец - это одна из самых простых и в то же время самых полезных домашних заготовок. Для него не требуется сложный маринад или большое количество ингредиентов, ведь весь процесс основан на естественной ферментации. Благодаря этому овощи приобретают приятную кислинку, насыщенный аромат и становятся прекрасным дополнением к осеннему и зимнему меню.

Рецептом поделилась украинская фудблогерша tanya_akopyan_recepty в Instagram.

Какой перец выбрать

Для этого рецепта лучше всего подходит светлый, белый перец. Именно он хорошо сохраняет форму и вкус во время ферментации. Красные и оранжевые сорта не используют, ведь они не дают нужного результата. Перед заготовкой овощи следует внимательно перебрать, тщательно вымыть и убедиться, что нет поврежденных или подгнивших участков.

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Подготовка овощей

Подготовленный перец плотно укладывают в чистую емкость. Между слоями добавляют чеснок и свежий укроп - они придают заготовке яркий аромат и делают вкус более насыщенным.

Как приготовить рассол

Для квашения нужен только солевой раствор. На 1 литр воды берут три столовые ложки соли. Добавляют чеснок и укроп по вкусу. Рассол должен полностью покрывать овощи. Чтобы перец не всплывал, сверху устанавливают гнет - он удерживает овощи погруженными в жидкость и защищает от контакта с воздухом.

Сколько держать перец в рассоле

Обычно процесс занимает от 10 до 14 дней. Но точное время зависит от температуры в помещении. В прохладных условиях ферментация проходит медленнее, поэтому стоит ориентироваться на вкус и аромат, а не только на количество дней. Заготовку нужно периодически проверять, чтобы убедиться, что овощи остаются погруженными в рассол.

Если появилась пленка

На поверхности может образоваться пленка - это сигнал, что нужно действовать. В таком случае рекомендуется заменить рассол на свежий, переложить перец в чистые банки и закрыть их капроновыми крышками. Это поможет избежать порчи и сохранить качество закуски.

Как подавать

Готовый квашеный перец можно подавать в качестве холодной закуски, добавлять к гарнирам или мясным блюдам. Он прекрасно разнообразит зимнее меню и станет полезной альтернативой традиционным консервам с уксусом.

Смотрите видео с рецептом квашеного перца по ссылке.

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Об авторе: tanya_akopyan_recepty tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На аккаунт recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей социальной сети.

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