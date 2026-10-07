Путин готовится к новой войне: эксперт назвал причину и вероятные сроки

Продолжая войну с Украиной РФ исчерпывает свои ресурсы, убежден Владимир Горбач.

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РФ может затеять войну со стрнами НАТО / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Главное из заявлений Горбача:

Вряд ли РФ будет откладывать надолго военное противостояние с НАТО

Продолжая войну с Украиной РФ исчерпывает свои ресурсы

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о вероятности войны РФ с НАТО а также о том, какими могут быть временные рамки новых активных военных действий Кремля.

"Я не думаю, что они будут откладывать это надолго, потому что время играет и против них", - подчеркнул он в интервью Главреду оценивая прогнозы о том, что сроки новой агрессии Кремля можно ожидать в 2029–2030 годах.

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При этом эксперт обратил внимание на то, что продолжая войну с Украиной РФ исчерпывает свои ресурсы.

"Война с НАТО позволит Путину объяснить российскому населению, почему в стране происходит тоталитарный переход, возобновляются репрессии, усиливается контроль и происходят другие подобные процессы", - убежден он.

Собеседник добавил, что материальных ресурсов для поддержания того уровня жизни, который ранее был у российских граждан, становится все меньше.

"Поэтому это обнищание нужно оправдывать идеологическими причинами, в частности манией величия российского государства, самого Владимира Путина и, соответственно, российского народа", - добавил Горбач.

Какие цели РФ может преследовать в отношении НАТО - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Москва может стремиться проверить прочность единства стран НАТО и их готовность к совместным действиям. По его мнению, одним из инструментов для этого могут стать попытки воспользоваться разногласиями, существующими между государствами Альянса.

Как отмечает Бондарев, возможное ослабление внутренней сплоченности НАТО способно отразиться на всей европейской системе безопасности. В случае снижения эффективности коллективных механизмов обороны отдельным европейским странам, вероятно, придется укреплять собственные вооруженные силы и одновременно искать дополнительные форматы международного сотрудничества, в том числе взаимодействия с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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