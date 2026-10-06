Вооружённая группа в масках прорвалась из Беларуси на территорию Латвии — LSM

В Латвии не исключают причастности организованной преступности и содействия со стороны белорусских служб.

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Вооруженные люди из Беларуси вторглись в Латвию и похитили камеры / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Мигранты пытались незаконно пересечь границу в направлении Латвии из Беларуси

Их сопровождали вооруженные мужчины в масках

Через несколько часов люди в масках проникли в Латвию

По меньшей мере 20 мигрантов пытались нелегально пересечь границу между Беларусью и Латвией. Людей сопровождали вооруженные мужчины в масках, которые угрожали латвийским военным. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, а также заявили в Национальных вооруженных силах страны, пишет LSM.

По словам Домбравы, сопровождающие находились на белорусской стороне границы. Они были вооружены, угрожали латвийским военным и подгоняли группу мигрантов в направлении Латвии. В НВС страны отметили, что на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной.

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Через несколько часов после инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии. Они повредили электрощит и похитили две камеры пограничного наблюдения, после чего вернулись в Беларусь ещё до прибытия пограничников.

Глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил, что не исключает причастности к инциденту организованной преступности. По его словам, такие лица могут пользоваться содействием белорусских служб для перемещения мигрантов.

"Беларусь должна понимать, что такие случаи могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси", - заявил Домбрава.

По данным латвийских властей, с начала года предотвратили незаконное пересечение государственной границы 11 925 человек. Усиленный режим безопасности на границе с Беларусью продлили до конца 2026 года.

Как Россия угрожает Латвии

Как ранее писал Главред, в России прозвучали прямые угрозы в адрес Латвии. В Москве заявили, что помощь Украине якобы будет расцениваться как участие в агрессии против РФ, а членство страны в НАТО, по-видимому, не гарантирует ей безопасности.

"Координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия", - заявили в российской разведке.

Специальный корреспондент российской службы BBC Илья Барабанов отметил, что подобная риторика СВР РФ в последнее время становится все более агрессивной. По его словам, заявления российской разведки о Латвии следует рассматривать в контексте систематической политики запугивания стран Балтии. В то же время журналист подчеркнул, что после начала полномасштабной войны к подобным заявлениям Москвы не стоит относиться исключительно с иронией.

Ситуация в Литве и Латвии - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава Службы безопасности Латвии Нормундс Межвиец заявил, что Беларусь занимается подготовкой мигрантов к противостоянию с европейскими пограничными службами. Межвиец подчеркнул, что в регионе создаются лагеря и инфраструктура. По его словам, в лагерях также используют методы психологического воздействия и демонстративные видеоматериалы для подготовки людей к агрессивному поведению.

Ночью 7 мая два дрона со стороны России залетели на территорию Латвии. Один из БПЛА попал в пустой нефтяной резервуар предприятия East-West Transit в Резекне.

Кроме того, Литва впервые в истории сбила дрон, который вторгся в её воздушное пространство со стороны Беларуси. Дрон перехватил истребитель в Каунасском уезде. Его маршрут отследили ещё с территории Беларуси.

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Об источнике: LSM Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) - Латвийская общественная вещательная компания, объединяющая новостные и информационные ресурсы общественного телевидения, радио и цифровых платформ Латвии. LSM освещает политические, социальные, экономические и международные события, а также публикует материалы на латышском, русском и английском языках. Издание часто используется в качестве источника информации о событиях в Латвии, в частности о деятельности правительства, парламента, силовых структур и ситуации на границе.

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