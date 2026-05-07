Латвию атаковали БПЛА со стороны РФ: в школах остановили обучение, есть прилет

Руслана Заклинская
7 мая 2026, 11:00
Воздушное пространство контролируют силы Латвии и НАТО.
Латвию атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Латвию атаковали два беспилотника со стороны России
  • Один дрон попал в нефтяной резервуар в городе Резекне
  • В некоторых районах временно приостановили занятия в школах

Ночью 7 мая Латвию со стороны России атаковали два беспилотника. Один из дронов попал в нефтяной резервуар в городе Резекне. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

Воздушная тревога была объявлена в районах Балви, Лудза и Резекне. Один из дронов упал на улице вблизи нефтехранилища в городе Резекне, примерно в 40 км от российской границы.

Около 03:30 в службу экстренной помощи начали поступать сообщения о возможном пожаре на нефтебазе. На место оперативно прибыли пожарные, которые открытого горения не зафиксировали, но провели охлаждение резервуара.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что дрон попал в пустой резервуар на территории предприятия East-West Transit. Жители города перед этим сообщали о гуле в небе, звуках взрывов и вспышках света.

Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис заявил, что в целом было зафиксировано падение двух дронов, однако место падения второго БПЛА пока устанавливается.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что ситуация остается напряженной, а угроза в воздушном пространстве сохраняется.

"В настоящее время Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством. В воздухе также находятся истребители", — сказал Спрудс.

Из-за инцидента в Резекне, а также в Резекненском и Людзенском районах временно отменили занятия во всех учебных заведениях.

Латвию атаковали два БПЛА / Фото: скриншот

Какие цели для атак рассматривает РФ - мнение эксперта

Россия может изменить приоритеты в своих ударах по Украине с наступлением теплого времени года, считает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, вместо энергетической инфраструктуры враг может больше сосредоточиться на железной дороге, автомобильных дорогах, мостах и тяговых подстанциях, которые обеспечивают перемещение военных и снабжение.

Эксперт также не исключает продолжения атак на системы водоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры с целью усиления давления на гражданское население. В то же время, по оценке Свитана, интенсивность ударов по энергетике может уменьшиться из-за более низкого потребления электроэнергии в теплый период года.

Он предполагает, что атаки на транспортную и инфраструктурную систему могут продолжаться как минимум до осени.

Нарушение воздушного пространства стран российскими БПЛА - новости по теме

Напомним, в ночь на 2 мая во время массированной атаки на юг Украины российский беспилотник залетел в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО. Из-за инцидента страна подняла боевую авиацию и объявила тревогу в приграничных районах.

Также 20 июня 2024 года в воздушное пространство Польши залетел воздушный шар со стороны РФ. Российские службы ранее предупреждали о возможности потери контроля над объектом.

Как сообщал Главред, 16 июля 2024 года беспилотник типа Shahed-136 залетел на территорию Беларуси и взорвался в Октябрьском районе Гомельской области.

Об источнике: Delfi

Delfi — одно из крупнейших новостных онлайн-изданий в странах Балтии, основанное в 1999 году. Штаб-квартира расположена в Риге, Латвия.

Портал специализируется на оперативном освещении новостей в сферах политики, экономики, общества, международных событий, а также региональных новостей Латвии, Литвы и Эстонии. Помимо латвийской версии, у Delfi есть отдельные редакции в Литве и Эстонии, что делает его одним из ведущих медиахолдингов Балтийского региона.

БПЛА Латвия война России и Украины атака дронов
