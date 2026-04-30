Под ударом - завод взрывчатки: в Дзержинске после атаки БПЛА поднялся дым

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 08:41
Дроны атаковали стратегический завод в Нижегородской области. Жители Перми также сообщили о новых взрывах.
​В Перми прогремели взрывы ​
​В Перми прогремели взрывы ​ / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • В Дзержинске прогремели взрывы на фоне атаки дронов
  • Дым зафиксирован в районе завода имени Свердлова
  • В Пермском крае продолжается пожар на нефтеперекачивающей станции

В ночь на 30 апреля в Дзержинске Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке дронов на местный завод взрывчатых веществ. Тем временем в Пермском крае продолжает гореть атакованная НПС.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, дым поднимается со стороны завода взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске.

"Видео с дымом снято в 2,5 км от границы завода с Комсомольского микрорайона. Дым поднимается со стороны завода, однако точно сказать, что именно горит после атаки, по этим кадрам невозможно", - говорится в сообщении.

Завод взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске
Завод взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске / t.me/astrapress

Что известно о заводе имени Свердлова в РФ

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России, с более чем 100-летней историей и большим значением для промышленности страны.

Завод включен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

В Пермском крае - новые взрывы

Тем временем в Пермском крае продолжает гореть атакованная НПС. Утром 30 апреля жители Перми сообщают о новом взрыве.

"В Перми после взрыва из громкоговорителей звучит предупреждение об аварии. В Пермском крае объявлена воздушная тревога. Местные каналы публикуют также видео, как утверждается, нового взрыва", - пишет Astra.

В Перми виден дым
В Перми виден дым / Фото: t.me/astrapress
В Перми прогремел взрыв
В Перми прогремел взрыв / Фото: t.me/astrapress

Как писал Главред, дроны атаковали ЛДПС "Пермь" 29 апреля. Это ключевой узел нефтепроводной инфраструктуры региона. Станция входит в систему Транснефть – Прикамье и обслуживает сразу несколько магистральных нефтепроводов, связывающих Западную Сибирь, Поволжье и западные направления транспортировки нефти.

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил атаку беспилотника на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. По его словам, работников эвакуировали, пострадавших нет, на объекте произошло возгорание.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли. По его словам, расстояние в 1 500-2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

