Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожары

В нескольких российских аэропортах введены временные ограничения.

Дроны атаковали НПЗ в России

Кратко:

Орск и Пермь в России атаковали дроны

Россияне сообщают о сильных пожарах

Под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод

Утро среды, 29 апреля, в России оказалось очень шумным. В Перми и Орске местные жители жалуются на атаку дронов и громкие взрывы. В некоторых аэропортах даже ввели временные ограничения. Об этом сообщает канал Exilenova+.

Взрывы в Перми

Так, в Перми раздавались взрывы, после которых в одном из районов вспыхнул мощный пожар.

Сначала сообщалось о вероятном поражении местного нефтеперерабатывающего завода – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", но позже стало известно, что горит "Транснефть".

Взрывы в Орске

В российском Орске утром россияне также заявляли о взрывах, работе противовоздушной обороны и задымлении в одном из районов города.

По предварительным данным, под удар мог попасть Орский нефтеперерабатывающий завод. Некоторые местные жители утверждают, что как минимум два беспилотника упали в районе объекта. В то же время информация о пожаре или серьезных повреждениях пока не подтверждена.

НПЗ / Инфографика: Главред

Стоит добавить, что Орск расположен более чем в 1400 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, на фоне событий в городе ввели временные ограничения в аэропорту. Он временно не принимает и не отправляет рейсы. Режим "ковер" объявили также в аэропортах Перми и Екатеринбурга.

Взрывы в России — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщали о десятках взрывов, прогремевших после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Кроме того, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

