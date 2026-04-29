Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожары

Кратко:
- Орск и Пермь в России атаковали дроны
- Россияне сообщают о сильных пожарах
- Под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод
Утро среды, 29 апреля, в России оказалось очень шумным. В Перми и Орске местные жители жалуются на атаку дронов и громкие взрывы. В некоторых аэропортах даже ввели временные ограничения. Об этом сообщает канал Exilenova+.
Взрывы в Перми
Так, в Перми раздавались взрывы, после которых в одном из районов вспыхнул мощный пожар.
Сначала сообщалось о вероятном поражении местного нефтеперерабатывающего завода – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", но позже стало известно, что горит "Транснефть".
Взрывы в Орске
В российском Орске утром россияне также заявляли о взрывах, работе противовоздушной обороны и задымлении в одном из районов города.
По предварительным данным, под удар мог попасть Орский нефтеперерабатывающий завод. Некоторые местные жители утверждают, что как минимум два беспилотника упали в районе объекта. В то же время информация о пожаре или серьезных повреждениях пока не подтверждена.
Стоит добавить, что Орск расположен более чем в 1400 километрах от границы с Украиной.
Кроме того, на фоне событий в городе ввели временные ограничения в аэропорту. Он временно не принимает и не отправляет рейсы. Режим "ковер" объявили также в аэропортах Перми и Екатеринбурга.
Взрывы в России — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщали о десятках взрывов, прогремевших после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.
В ночь на воскресенье, 26 апреля, в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.
Кроме того, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.
