Дроны атаковали важный НПЗ в Уфе: разразился сильный пожар, подробности

Дроны атаковали НПЗ в Уфе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе

Вероятно, горит ключевая установка первичной переработки нефти

В городе вводили режим воздушной опасности

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). Об этом сообщил советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко.

Он добавил, что по предварительной информации, горит ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

"Местные власти традиционно заявили о пожаре в результате падения "обломков". Также российская РЭБ направила дрон в жилой дом", — говорится в сообщении.

Стерненко добавил, что расстояние от Украины до НПЗ составляет около 1300 км.

В то же время Telegram-канал Exilenova+ пишет, что местные жители сообщали о серии взрывов в северной промзоне Уфы, после чего в районе НПЗ вспыхнул пожар.

Из-за угрозы БПЛА в городе вводили режим воздушной опасности, а работу местного аэропорта временно приостановили.

Известно, что реорганизация НПЗ путем присоединения к материнской структуре сделала его частью одного из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов России. Завод перерабатывает смесь нефти из Западной Сибири (50%) и местной башкирской нефти (40%), а также газовый конденсат.

Полное видео о пожаре на НПЗ в Уфе смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Какое влияние на Россию оказывают удары по НПЗ Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев говорил, что если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, атак на украинскую энергетику не было бы. "Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России достаточно весомый эффект, в том числе экономический", — считает он.

Удары по НПЗ — что известно

Как сообщал Главред, 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

В ночь на 26 марта дроны атаковали промзону Киришского НПЗ в городе Кириши Ленинградской области РФ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

В ночь на 17 марта в Краснодарском крае России также прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Главной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

