Взрывы в РФ: дроны атаковали крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений

Анна Ярославская
27 марта 2026, 07:06
Губернатор Вологодской области заявил о восьми прилетах на промышленной площадке в Череповце.
В Череповце прогремели взрывы
В Череповце прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Череповце прогремели взрывы
  • Дроны атаковали промышленную зону
  • Загорелось предприятие "Апатит" (группа ФосАгро)
  • Сообщается также о пожаре на "Северстали"

В городе Череповец в Вологодской области РФ прогремели взрывы в ночь на 27 марта. В результате атаки дронов вспыхнул пожар предприятии АО "Апатит", которое производит в основном фосфорные удобрения.

Об атаке на предприятие сообщил Telegram-канал Exilenova+ около трех часов ночи.

"Череповец, обстановка, чтобы вы понимали, огня там быть не должно, но все горит. Местные жители куда-то бегут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро") - это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объёмам выпуска NPK-удобрений.

Момент атаки на предприятие попала на видео - смотрите по ссылке.

Также сообщается, что горит печь на "Северстали" в Череповце.

"Северсталь" — один из крупнейших в России вертикально интегрированных горно-металлургических холдингов, занимающий четвертое место по объемам производства стали в стране. Как пишет Википедия, основные активы, включая Череповецкий металлургический комбинат, расположены в Вологодской области, а заводы "Северсталь-метиз" — в Череповце, Орле и Волгограде.

Губернатор Вологодской области заявляет о восьми прилетах на промышленной площадке в Череповце.

"Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Собран оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Такж в пабликах пишут, что минувшей ночью в Выборге Леннградской облсти также был пожар в районе порта Высоцк.

Атаки по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

В городе Кириши Ленинградской области РФ в ночь на 26 марта прогремели взрывы. Ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ.

В ночь на 21 марта Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

новости России война в Украине атака дронов
