В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Александр Камышин ответил на скандальное заявление Армина Паппергера.

https://glavred.info/ukraine/v-rheinmetall-prezritelno-otozvalis-o-dronah-vsu-zhestkiy-otvet-ukrainy-10752683.html Ссылка скопирована

В ФРГ сделали скандальное заявление о дронах ВСУ

Главное:

В Украине ответили на заявление генерального директора компании Rheinmetall AG Армина Паппергера об украинских дронах и производителях этого оружия.

Скандальное заявление прозвучало в интервью Паппергера журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic.

видео дня

"Я спросил главного европейского производителя танков и артиллерии, что он думает о дешевых дронах, которые уничтожают все эти танки и артиллерийские установки в Украине. "Это не инновация", — сказал он об украинском оружии.

"Это просто игра в LEGO. Эксклюзивное интервью с Армином Паппергером, цена акций компании которого Rheinmetall AG выросла в 15 раз со времени российского вторжения, поскольку европейцы скупают все танки и артиллерию, которые он может произвести, вышло сегодня в The Atlantic", — написал Шустер в X в субботу.

Кроме того, Паппергер в интервью назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками", которые печатают беспилотники на 3D-принтерах.

/ Инфографика: Главред

В Украине отреагировали на интервью. В частности, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, который противопоставил оценкам Паппергера статистику.

"Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "LEGO-дроны" изготавливают "домохозяйки" на своих кухнях. Ладно. А тем временем наши "LEGO-дроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков", — написал Камышин в X.

Ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новый рубеж ПВО. Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. На государственном уровне остается заблокированной возможность прямых поставок украинских беспилотников за рубеж.

Главред писал, что Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский сообщил об отправке украинских экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.

Другие новости:

Об источнике - Rheinmetall AG Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред