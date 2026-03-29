Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Алексей Тесля
29 марта 2026, 09:58
Александр Камышин ответил на скандальное заявление Армина Паппергера.
ВСУ, дрон
В ФРГ сделали скандальное заявление о дронах ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Главное:

  • В Украине ответили на заявление генерального директора компании Rheinmetall
  • Паппергер назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками"

В Украине ответили на заявление генерального директора компании Rheinmetall AG Армина Паппергера об украинских дронах и производителях этого оружия.

Скандальное заявление прозвучало в интервью Паппергера журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic.

видео дня

"Я спросил главного европейского производителя танков и артиллерии, что он думает о дешевых дронах, которые уничтожают все эти танки и артиллерийские установки в Украине. "Это не инновация", — сказал он об украинском оружии.

"Это просто игра в LEGO. Эксклюзивное интервью с Армином Паппергером, цена акций компании которого Rheinmetall AG выросла в 15 раз со времени российского вторжения, поскольку европейцы скупают все танки и артиллерию, которые он может произвести, вышло сегодня в The Atlantic", — написал Шустер в X в субботу.

Кроме того, Паппергер в интервью назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками", которые печатают беспилотники на 3D-принтерах.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
/ Инфографика: Главред

В Украине ответили на заявление Rheinmetall

В Украине отреагировали на интервью. В частности, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, который противопоставил оценкам Паппергера статистику.

"Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "LEGO-дроны" изготавливают "домохозяйки" на своих кухнях. Ладно. А тем временем наши "LEGO-дроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков", — написал Камышин в X.

Ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новый рубеж ПВО. Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. На государственном уровне остается заблокированной возможность прямых поставок украинских беспилотников за рубеж.

Главред писал, что Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский сообщил об отправке украинских экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.

Другие новости:

Об источнике - Rheinmetall AG

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии беспилотник дроны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

10:16Фронт
В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:58Украина
Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

09:08Мир
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Последние новости

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

20:10

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

19:43

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять