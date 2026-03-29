В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

- В Украине ответили на заявление генерального директора компании Rheinmetall
- Паппергер назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками"
В Украине ответили на заявление генерального директора компании Rheinmetall AG Армина Паппергера об украинских дронах и производителях этого оружия.
Скандальное заявление прозвучало в интервью Паппергера журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic.
"Я спросил главного европейского производителя танков и артиллерии, что он думает о дешевых дронах, которые уничтожают все эти танки и артиллерийские установки в Украине. "Это не инновация", — сказал он об украинском оружии.
"Это просто игра в LEGO. Эксклюзивное интервью с Армином Паппергером, цена акций компании которого Rheinmetall AG выросла в 15 раз со времени российского вторжения, поскольку европейцы скупают все танки и артиллерию, которые он может произвести, вышло сегодня в The Atlantic", — написал Шустер в X в субботу.
Кроме того, Паппергер в интервью назвал производителей дронов в Украине "домохозяйками", которые печатают беспилотники на 3D-принтерах.
В Украине ответили на заявление Rheinmetall
В Украине отреагировали на интервью. В частности, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, который противопоставил оценкам Паппергера статистику.
"Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "LEGO-дроны" изготавливают "домохозяйки" на своих кухнях. Ладно. А тем временем наши "LEGO-дроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков", — написал Камышин в X.
Ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новый рубеж ПВО. Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. На государственном уровне остается заблокированной возможность прямых поставок украинских беспилотников за рубеж.
Главред писал, что Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский сообщил об отправке украинских экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.
Другие новости:
- Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России
- Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах
- Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем
Об источнике - Rheinmetall AG
Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе.
