Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке

Кратко:

Украина направила своих специалистов в страны Ближнего Востока для помощи в противодействии иранским беспилотникам, и уже есть первые успешные результаты. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, украинские специалисты приняли участие в перехвате дронов в одной из стран Персидского залива. Сообщается, что несколько таких операций завершились успешно.

В то же время на государственном уровне остается заблокированной возможность прямых поставок украинских беспилотников за рубеж.

Производители дронов-перехватчиков отмечают, что получают десятки коммерческих предложений от стран Ближнего Востока и Персидского залива, а также от посредников. Однако часть компаний была вынуждена отказаться от переговоров после получения письма от СБУ в начале марта. В нём говорилось о запрете экспорта вооружений в этот регион и возможной уголовной ответственности за нарушение.

По мнению представителей отрасли, решение этого вопроса должно приниматься на уровне высшего руководства страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предпочёл бы не просто продажу вооружений, а формат взаимовыгодного обмена. В частности, речь может идти о передаче украинских дронов в обмен на дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot.

При этом некоторые производители уже начали процедуру получения официальных разрешений на экспорт своей продукции.

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно

Как сообщал Главред, Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, ведущей войну против Ирана.

Зеленский рассказывал, что сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет.

Читайте также:

Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

