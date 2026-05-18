Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

Сергей Кущ
18 мая 2026, 12:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дата праздника ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и Троицы.
Когда День Святого Духа в 2026 году
Когда День Святого Духа в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Когда День Святого Духа будут отмечать в 2026 году
  • Какие традиции связаны с этим праздником
  • Что нельзя делать в День Святого Духа

День Святого Духа — важный христианский праздник, который ежегодно отмечают сразу после Троицы. Для верующих этот день символизирует духовное очищение, Божью благодать и укрепление веры.

Рассказываем, когда День Святого Духа в 2026 году, какие традиции связаны с праздником и что, согласно народным обычаям, нельзя делать в этот день.

видео дня

Кстати, ране

Когда День Святого Духа в 2026 году

Дата праздника ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и Троицы.

В 2026 году православные и греко-католики Украины будут отмечать День Святого Духа 1 июня — в понедельник после Троицы, которая приходится на 31 мая. Праздник всегда выпадает на 51-й день после Пасхи.

Что означает День Святого Духа

Согласно христианскому учению, после Воскресения Христова Святой Дух сошел на апостолов и дал им возможность проповедовать Евангелие разным народам мира. Именно поэтому этот день считается символическим началом распространения христианской веры.

Для верующих праздник связан с духовным обновлением, молитвами и внутренним очищением. В церквях проходят торжественные богослужения, а люди молятся о здоровье, мире и защите семьи.

Традиции Дня Святого Духа

В Украине праздник тесно переплелся с народными традициями Зеленых праздников. Дома украшают ветками деревьев, а полы часто застилают ароматными травами — мятой, чабрецом и аиром.

Считается, что освященные в храме травы защищают дом от бед и болезней. Многие хранят их в течение года возле икон.

После службы семьи собираются за праздничным столом, проводят время с родными и стараются избегать суеты.

Что нельзя делать в День Святого Духа

По народным верованиям, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, особенно в огороде или на земле. В старину считалось, что землю в праздник нельзя тревожить.

Также верующие стараются избегать ссор, конфликтов и плохих мыслей. День Святого Духа принято посвящать спокойствию, молитве и духовному отдыху.

Народные приметы на День Святого Духа

С праздником связано немало погодных примет. Теплая и солнечная погода считалась знаком хорошего урожая, а дождь обещал грибное лето.

Наши предки внимательно наблюдали за природой именно в эти дни, поскольку верили, что погода на День Святого Духа может подсказать, каким будет летний сезон.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник интересные новости День Святого Духа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

14:05Война
Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

11:52Украина
"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

10:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Последние новости

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтел

14:29

Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из РовенщиниФото

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцевВидео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

Реклама
13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Насквозь мокрое белье после стирки: почему проблема кроется вовсе не в машинке

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

Реклама
10:51

Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

10:37

На 64-м году жизни: умер народный депутат Украины Степан Кубив

10:33

Знают далеко не все: что такое "вальяжный" и как перевести на украинский

10:26

Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

09:59

В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

09:55

"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026Видео

09:17

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:13

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

09:05

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:00

Политолог о возврате "Укргазбанком" миллиарда гривен: когда у должников отнимают возможность не платить, они переходят к информационной войне

08:42

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:31

Нет "хороших русских" и "плохих": Портников - о том, во что превратилась РФмнение

07:25

"Прилеты" в Одессе после атаки РФ: дроны ударили по домам и детсаду, есть раненыеФото

06:57

Ракета попала в жилой квартал среди ночи: РФ атаковала Днепр, есть раненыеФото

05:31

В СССР боролись с "домашним стриптизом": почему ходьбу босиком считали непристойной

05:16

Чем помыться, чтобы смыть с себя негатив: простой лайфхакВидео

04:40

Орхидеи будут цвести круглый год: "ленивый" лайфхак для капризных цветов

04:11

Как палец, на котором носят кольцо, влияет на жизнь — мольфар удивил своим ответомВидео

Реклама
03:38

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

02:00

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

00:14

Чем Украина бахнула по Московской области: детали от Генштаба

17 мая, воскресенье
23:20

Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрениеВидео

22:37

Начали ли в отношении Елены Зеленской расследование: в НАБУ и САП ответили

22:27

Леонид Невзлин: Почему санкции Запада не остановили производство ракет в РФмнение

21:44

Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастьеВидео

20:46

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

19:54

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:23

Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять