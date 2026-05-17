Сильный ливень накрыл Днепр: дороги превратились в потоки воды, детали

В воскресенье, 17 мая, в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
По информации местных телеграм-каналов, осадки были настолько интенсивными, что вода быстро начала скапливаться на дорогах и тротуарах. В результате отдельные участки улиц временно оказались под водой.
Часть дорог превратилась в потоки воды, что существенно затруднило движение транспорта и передвижение пешеходов. В разных районах города зафиксированы значительные лужи и локальные подтопления.
Жители сообщают о сложной ситуации на проспекте Яворницкого, где, по их словам, "бушует настоящий водопад". Вода мощным потоком стекает по тротуарам и проезжей части.
Также отмечается, что во время сильного ливня видимость на дорогах существенно снизилась, что создало дополнительные трудности для водителей.
