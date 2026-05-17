Сильный ливень накрыл Днепр: дороги превратились в потоки воды, детали

https://glavred.info/synoptic/silnyy-liven-nakryl-dnepr-dorogi-prevratilis-v-potoki-vody-detali-10765562.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Суспільне

В воскресенье, 17 мая, в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

По информации местных телеграм-каналов, осадки были настолько интенсивными, что вода быстро начала скапливаться на дорогах и тротуарах. В результате отдельные участки улиц временно оказались под водой.

Часть дорог превратилась в потоки воды, что существенно затруднило движение транспорта и передвижение пешеходов. В разных районах города зафиксированы значительные лужи и локальные подтопления.

видео дня

Жители сообщают о сложной ситуации на проспекте Яворницкого, где, по их словам, "бушует настоящий водопад". Вода мощным потоком стекает по тротуарам и проезжей части.

Также отмечается, что во время сильного ливня видимость на дорогах существенно снизилась, что создало дополнительные трудности для водителей.

Новость дополняется. . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред