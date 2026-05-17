РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

Что сообщил Зеленский:
- РФ продолжает атаковать Украину тысячами дронов, ракет и КАБов
- В результате ударов РФ за последнюю неделю более полусотни жертв
- Украина рассчитывает на усиление защиты неба
Страна-агрессор Россия за эту неделю выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, свыше 1300 кассетных бомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.
Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за последние 7 дней было много попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.
"К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибло 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка", — говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что украинцам нужна большая защита и элементы поддержки ПВО, чтобы сохранить как можно больше жизней.
"Поэтому PURL и дополнительные вложения в антибаллистические ракеты важны. И не менее важно работать в Европе над совместной защитой от баллистики. Мы должны быть самодостаточными в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", — подытожил президент.
Как Россия изменила тактику атак дронами
Главред писал, что, по данным Business Insider, по мнению украинского аналитика Игоря Анохина из Института науки и международной безопасности, последние удары по Украине свидетельствуют о формировании новой российской тактики.
В 2026 году уже было пять случаев применения Россией длительных волн ракетно-дроновых атак. В конце марта РФ выпустила около тысячи беспилотников в сутки, а в середине апреля атаки продолжались более 32 часов без значительных пауз.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 17 мая Россия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в нескольких областях. Известно о разрушениях, пожарах и пострадавших.
Накануне, вечером 16 мая, в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке.
Ранее, 16 мая, Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. Повреждена жилая и портовая инфраструктура.
