РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

Президент подчеркнул, что Украине нужна более надежная защита.

Враг атаковал Украину тысячами воздушных целей

Что сообщил Зеленский:

РФ продолжает атаковать Украину тысячами дронов, ракет и КАБов

В результате ударов РФ за последнюю неделю более полусотни жертв

Украина рассчитывает на усиление защиты неба

Страна-агрессор Россия за эту неделю выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, свыше 1300 кассетных бомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за последние 7 дней было много попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

"К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибло 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка", — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что украинцам нужна большая защита и элементы поддержки ПВО, чтобы сохранить как можно больше жизней.

"Поэтому PURL и дополнительные вложения в антибаллистические ракеты важны. И не менее важно работать в Европе над совместной защитой от баллистики. Мы должны быть самодостаточными в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", — подытожил президент.

Как Россия изменила тактику атак дронами

Главред писал, что, по данным Business Insider, по мнению украинского аналитика Игоря Анохина из Института науки и международной безопасности, последние удары по Украине свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

В 2026 году уже было пять случаев применения Россией длительных волн ракетно-дроновых атак. В конце марта РФ выпустила около тысячи беспилотников в сутки, а в середине апреля атаки продолжались более 32 часов без значительных пауз.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 17 мая Россия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в нескольких областях. Известно о разрушениях, пожарах и пострадавших.

Накануне, вечером 16 мая, в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке.

Ранее, 16 мая, Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. Повреждена жилая и портовая инфраструктура.

