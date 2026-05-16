Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

Константин Пономарев
16 мая 2026, 19:43
Во Флориде (США) рыбак установил рекорд штата, поймав гигантского сома. Биологи были удивлены возрастом рыбы.
Джастин Ходж выловил гигантского синего сома / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

Во Флориде (США) рыбак Джастин Ходж выловил в реке Суванни гигантского синего сома, который официально установил новый рекорд штата. Вес рыбы составил 73,6 фунта (более 33 килограммов).

По словам Ходжа, они с другом были настолько поражены размерами улова, что несколько минут просто смотрели на рыбу, лежащую на дне лодки. Предыдущий рекорд Флориды держался с 2015 года и составлял 69,5 фунта (31,5 кг). Об этом пишет Outdoor Life.

Рыбаки искали самые глубокие места

Джастин Ходж вырос рядом с рекой Суванни, где рыбачил вместе с отцом и дедом. Этой зимой он с товарищем решил проверить, насколько крупная рыба может скрываться в глубоких ямах реки.

Без эхолота и современной электроники мужчины исследовали глубины, бросая якорь и определяя рельеф дна вручную. За несколько дней они составили собственную карту глубоких участков реки.

Гроза едва не сорвала рыбалку

15 февраля Ходж вернулся на реку вместе с приятелем Уайаттом Алленом. После утренней ловли началась гроза, и рыбакам пришлось пережидать непогоду на берегу.

К вечеру они снова вышли на воду и отправились к той самой глубокой яме. Используя куски леща в качестве наживки и мощные снасти с плетеной леской на 100 фунтов (45 кг), мужчины поймали несколько крупных сомов, прежде чем клюнула гигантская рыба.

Ходжу пришлось вытаскивать гигантского сома вручную / Фото: Outdoor Life

"Я сразу понял, что это либо осетр, либо огромный сом", - рассказал Ходж.

"Мы были в шоке от того, что поймали"

Когда рыба поднялась к поверхности, напарник Ходжа даже отказался использовать подсак.

"Как только он вынырнул наверх, и мы его увидели, мой приятель просто бросил сеть на дно лодки", - рассказал американец.

Вес рыбы составил 73,6 фунта (более 33 килограммов) / Фото: Outdoor Life

В итоге Ходжу пришлось вытаскивать гигантского сома вручную. Несколько часов друзья несколько часов не могли прийти в себя. По словам рыбака, он едва мог удержать улов даже для фотографии.

После взвешивания на сертифицированных весах оказалось, что сом весит 73,6 фунта (чуть более 33 кг). Его длина составила почти 124 сантиметра, а обхват более 93 сантиметров.

Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

