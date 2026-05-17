Жара прорвется сквозь стену ливней с градом: когда Украину распечет до +31

Синоптик предупредил о неделе нестабильной погоды.

Сильные ливни и град обрушатся на страну

Погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в большинстве регионов ожидаются осадки различной интенсивности, местами — грозы, град и шквальный ветер. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Украине 18 мая

В начале недели в Украине будет преобладать теплая, но неустойчивая погода. В понедельник, 18 мая, дожди и грозы пройдут в северо-западных, центральных и южных областях, тогда как на востоке и северо-востоке существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +20…+25 °С, в западных регионах и Карпатах — прохладнее, +15…+20 °С.

Погода в Украине 19 мая

Во вторник, 19 мая, осадки ночью маловероятны, однако днем во многих областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. На Левобережье местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с. На крайнем западе без существенных осадков. На Левобережье температура может подниматься до +26…+31 °С, тогда как на Правобережье будет немного прохладнее — до +20…+25 °С.

Погода в Украине 20 мая

В среду, 20 мая, ночью кратковременные дожди пройдут в центре и на севере Украины, а днем ожидаются в большинстве областей. Местами прогнозируются сильные ливни в сопровождении грозы и шквалистых порывов ветра, в отдельных пунктах выпадет град. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +14…+19 градусов, в западной части будет прохладнее — +8…+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса, а в западных регионах ожидается +19...+24 градуса.

Погода в Украине 21 мая

В четверг, 21 мая, сохранится нестабильный характер погоды. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в центральных, северных и южных регионах синоптики предупреждают о локальном граде и шквалах со скоростью 17–22 м/с. Ожидается северный / северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных регионах ночью составит +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса. В других областях ночью ожидается +13…+18 градусов, а днем воздух нагреется до +25…+30 градусов.

Погода в Украине 22 мая

В пятницу, 22 мая, погодные условия в Украине будет продолжать определять область пониженного атмосферного давления и нестабильная воздушная масса. Пройдут дожди, местами сильные и в сопровождении грозы. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных регионах ночью будет на уровне +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса. На остальной территории страны ночью будет +13…+18 градусов, днем ожидается +24…+29 градусов.

Погода в Украине 23 мая

В субботу, 23 мая, грозовые дожди задержатся только в восточных, юго-восточных регионах, а также в Крыму. На остальной территории страны синоптическая ситуация начнет улучшаться — прогнозируется погода преимущественно без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночное время по стране составит +9…+14 градусов, днем столбики термометров покажут комфортные +21…+26 градусов.

Погода в Украине 24 мая

В воскресенье на большей части территории Украины установится стабильная, малооблачная и сухая погода. Возвращение тепла и прекращение дождей произойдет под влиянием мощного антициклона. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, а днем солнце прогреет воздух до приятных летних +22...+27 градусов.

Как сообщал Главред, погода в Украине 15 мая постепенно улучшилась. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что температура повысилась на несколько градусов. Теплее всего было на западе — +20…+24 °C.

Также 16 мая в Украине была переменная облачность, местами дожди и грозы. Самая сложная погода была в западных областях — там объявляли штормовое предупреждение (I уровень опасности).

Погода в Украине на выходных, 16-17 мая, будет преимущественно умеренно теплой, но нестабильной. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а кое-где возможны шквалы и град.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

