Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

Ключевые тезисы:
- Клиент пожаловался на обмен валюты в Ощадбанке
- Кассир потребовала оригинал паспорта для 50 евро
- Клиент обвинил сотрудников в нарушении правил НБУ
Клиенты Ощадбанка жалуются а странные правила при обмене валюты в отделении.
На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что трудности возникли при обмене 50 евро.
"Кассир в категоричной форме отказалась проводить операцию, требуя оригинал паспорта. Сумма обмена составляет около 2200 гривен, что в сотни раз меньше установленного НБУ лимита в 400 000 грн для операций без идентификации. Полная некомпетентность персонала и игнорирование постановлений Нацбанка. Прошу руководство разобраться, почему сотрудники этого отделения придумывают свои незаконные правила и хамят клиентам", - поделился клиент.
Напомним, клиенты Ощадбанка ранее жаловались, что им по ошибке выставляют долги в Ощадбанке, из-за чего люди сталкиваются с неожиданными требованиями оплатить суммы, которых, по их словам, быть не должно. Такие обращения чаще всего касаются спорных операций и работы отделений. Банк в подобных случаях советует фиксировать жалобу официально.
Как ранее сообщал Главред, пенсионеры также рассказывали о блокировке карт в Ощадбанке на несколько недель, из-за которой они не могли получить доступ к собственным средствам. В таких ситуациях клиенты требовали от банка объяснений и оперативного решения проблемы.
Отметим, ранее пользователи сообщали и о трудностях с государственной помощью. Некоторые клиенты Ощадбанка не могли потратить тысячу Зеленского, хотя средства уже отображались на счетах, поэтому нынешние жалобы на обмен валюты выглядят продолжением претензий к качеству обслуживания.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
