Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

Сергей Кущ
17 мая 2026, 12:23
Недовольный клиент рассказал, что трудности возникли при обмене 50 евро.
Люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

  • Клиент пожаловался на обмен валюты в Ощадбанке
  • Кассир потребовала оригинал паспорта для 50 евро
  • Клиент обвинил сотрудников в нарушении правил НБУ

Клиенты Ощадбанка жалуются а странные правила при обмене валюты в отделении.

На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что трудности возникли при обмене 50 евро.

"Кассир в категоричной форме отказалась проводить операцию, требуя оригинал паспорта. Сумма обмена составляет около 2200 гривен, что в сотни раз меньше установленного НБУ лимита в 400 000 грн для операций без идентификации. Полная некомпетентность персонала и игнорирование постановлений Нацбанка. Прошу руководство разобраться, почему сотрудники этого отделения придумывают свои незаконные правила и хамят клиентам", - поделился клиент.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Напомним, клиенты Ощадбанка ранее жаловались, что им по ошибке выставляют долги в Ощадбанке, из-за чего люди сталкиваются с неожиданными требованиями оплатить суммы, которых, по их словам, быть не должно. Такие обращения чаще всего касаются спорных операций и работы отделений. Банк в подобных случаях советует фиксировать жалобу официально.

Как ранее сообщал Главред, пенсионеры также рассказывали о блокировке карт в Ощадбанке на несколько недель, из-за которой они не могли получить доступ к собственным средствам. В таких ситуациях клиенты требовали от банка объяснений и оперативного решения проблемы.

Отметим, ранее пользователи сообщали и о трудностях с государственной помощью. Некоторые клиенты Ощадбанка не могли потратить тысячу Зеленского, хотя средства уже отображались на счетах, поэтому нынешние жалобы на обмен валюты выглядят продолжением претензий к качеству обслуживания.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

