В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

Цель обучения — проверка готовности к применению современных средств поражения.

Ядерные учения в Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Главное:

В Беларуси стартовали ядерные учения с участием РФ

К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации

Они отработают доставку ядерных боеприпасов

В Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно со страной-агрессором Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба ВС Беларуси. К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.

Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из внеплановых районов.

В частности, в ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

В то же время главной особенностью станет проверка готовности к действиям в неподготовленных районах на всей территории Беларуси. Основной акцент будет сделан на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов.

В Минобороны добавили, что учения не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси для Украины

Военный эксперт Роман Свитан считает, что на данный момент армия Беларуси не представляет реальной угрозы для Украины из-за своей небольшой численности и отсутствия готовности к наступательным действиям.

Он отметил, что белорусские военные не имеют необходимого боевого опыта, а их способность проводить даже оборонительные операции вызывает сомнения.

"А вот реальной является проблема, которая может возникнуть для нас с территории Беларуси – это инфильтрация российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии. Часть рот, взводов или ДРГ может выполнить задачу по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной", – добавил эксперт.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию".

В то же время спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что на территории Беларуси фиксируется определенная активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может указывать на дальнейшее усиление военного взаимодействия с Россией.

О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

