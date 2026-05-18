В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

Главное:
- В Беларуси стартовали ядерные учения с участием РФ
- К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации
- Они отработают доставку ядерных боеприпасов
В Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно со страной-агрессором Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси.
Отмечается, что маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба ВС Беларуси. К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.
Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из внеплановых районов.
В частности, в ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.
В то же время главной особенностью станет проверка готовности к действиям в неподготовленных районах на всей территории Беларуси. Основной акцент будет сделан на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов.
В Минобороны добавили, что учения не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.
Угроза со стороны Беларуси для Украины
Военный эксперт Роман Свитан считает, что на данный момент армия Беларуси не представляет реальной угрозы для Украины из-за своей небольшой численности и отсутствия готовности к наступательным действиям.
Он отметил, что белорусские военные не имеют необходимого боевого опыта, а их способность проводить даже оборонительные операции вызывает сомнения.
"А вот реальной является проблема, которая может возникнуть для нас с территории Беларуси – это инфильтрация российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии. Часть рот, взводов или ДРГ может выполнить задачу по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной", – добавил эксперт.
Беларусь – последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию".
В то же время спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что на территории Беларуси фиксируется определенная активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может указывать на дальнейшее усиление военного взаимодействия с Россией.
О личности: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.
