Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

Мария Николишин
18 мая 2026, 12:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Цель обучения — проверка готовности к применению современных средств поражения.
В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины
Ядерные учения в Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Главное:

  • В Беларуси стартовали ядерные учения с участием РФ
  • К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации
  • Они отработают доставку ядерных боеприпасов

В Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно со страной-агрессором Россией. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба ВС Беларуси. К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.

видео дня

Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из внеплановых районов.

В частности, в ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

В то же время главной особенностью станет проверка готовности к действиям в неподготовленных районах на всей территории Беларуси. Основной акцент будет сделан на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов.

В Минобороны добавили, что учения не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси для Украины

Военный эксперт Роман Свитан считает, что на данный момент армия Беларуси не представляет реальной угрозы для Украины из-за своей небольшой численности и отсутствия готовности к наступательным действиям.

Он отметил, что белорусские военные не имеют необходимого боевого опыта, а их способность проводить даже оборонительные операции вызывает сомнения.

"А вот реальной является проблема, которая может возникнуть для нас с территории Беларуси – это инфильтрация российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии. Часть рот, взводов или ДРГ может выполнить задачу по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной", – добавил эксперт.

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Беларусь – последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию".

В то же время спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что на территории Беларуси фиксируется определенная активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может указывать на дальнейшее усиление военного взаимодействия с Россией.

Читайте также:

О личности: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
военные учения новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны поразили ряд "жирных" целей врага: в Генштабе разрыли детали

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей врага: в Генштабе разрыли детали

14:05Война
Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

11:52Украина
"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

10:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Последние новости

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцев

14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

Реклама
12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Насквозь мокрое белье после стирки: почему проблема кроется вовсе не в машинке

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

10:51

Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

10:37

На 64-м году жизни: умер народный депутат Украины Степан Кубив

10:33

Знают далеко не все: что такое "вальяжный" и как перевести на украинский

10:26

Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

Реклама
09:59

В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

09:55

"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026Видео

09:17

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:13

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

09:05

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:00

Политолог о возврате "Укргазбанком" миллиарда гривен: когда у должников отнимают возможность не платить, они переходят к информационной войне

08:42

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:31

Нет "хороших русских" и "плохих": Портников - о том, во что превратилась РФмнение

07:25

"Прилеты" в Одессе после атаки РФ: дроны ударили по домам и детсаду, есть раненыеФото

06:57

Ракета попала в жилой квартал среди ночи: РФ атаковала Днепр, есть раненыеФото

05:31

В СССР боролись с "домашним стриптизом": почему ходьбу босиком считали непристойной

05:16

Чем помыться, чтобы смыть с себя негатив: простой лайфхакВидео

04:40

Орхидеи будут цвести круглый год: "ленивый" лайфхак для капризных цветов

04:11

Как палец, на котором носят кольцо, влияет на жизнь — мольфар удивил своим ответомВидео

03:38

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

02:00

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

00:14

Чем Украина бахнула по Московской области: детали от Генштаба

17 мая, воскресенье
23:20

Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрениеВидео

Реклама
22:37

Начали ли в отношении Елены Зеленской расследование: в НАБУ и САП ответили

22:27

Леонид Невзлин: Почему санкции Запада не остановили производство ракет в РФмнение

21:44

Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастьеВидео

20:46

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

19:54

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:23

Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

19:21

Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в спореВидео

19:14

Сильный ливень накрыл Днепр: дороги превратились в потоки воды, деталиФото

18:45

Слово "мямлить" является грубой ошибкой - как правильно сказать на украинскомВидео

18:25

"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять