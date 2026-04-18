Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробности

В городе раздалось не менее 6–8 громких взрывов.

Удар по НПЗ в Самарской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Беспилотники атаковали Самарскую область России

На Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар

В местном аэропорту ввели режим "ковер"

Утром в субботу, 18 апреля, в Самарской области России было шумно. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск. Об этом пишет OSINT-канал Exilenova+.

Известно, что около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске раздались взрывы. Местные жители насчитали не менее 6–8 громких звуков. В восточной и северной частях города россияне наблюдали яркие вспышки в небе.

После атаки на Новокуйбишевском НПЗ поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

Россияне также жаловались, что в городе звучит сирена воздушной тревоги, а в аэропорту введен режим "ковер" (запрет на полеты).

Мониторинговые каналы заявляют, что дроны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть". Это один из ключевых НПЗ на Поволжье, его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год. Пожар, скорее всего, возник на установке ЭЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Как сообщал Главред, в ночь на 16 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). Вероятно, горела ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

