Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

В ленинградском аэропорту более 20 рейсов были отменены или задержаны.

https://glavred.info/war/rossiyu-vsyu-noch-atakovali-drony-est-razrusheniya-i-pozhary-ostanavlivali-aeroport-10757336.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Ленинградскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: российские СМИ

Главное:

В Ленинградской области всю ночь раздавались взрывы

В РФ заявили о якобы сбитых 12 беспилотниках

В результате атаки неизвестных дронов был остановлен ленинградский аэропорт "Пулково"

В ночь на 17 апреля неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ. Росавиация объявила об ограничении работы ленинградского аэропорта "Пулково".

Губернатор региона Александр Дрозденко утверждает, что противовоздушная оборона якобы сбила 12 дронов.

видео дня

Воздушную тревогу в регионе в связи с угрозой беспилотников объявили еще в 03:28.

В Ломоносовском районе обломки повредили автомобиль и окна здания. В Выборгском районе из-за падения дрона загорелось складское помещение, пострадавших нет.

В 04:30 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Пулково". Также ограничения в воздушном пространстве повлияли на маршруты из/в Калининград, в "Храбровом" предупредили о возможных изменениях в расписании.

Около 06:00 российские СМИ писали о том, что 5 самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Так, самолет авиакомпании Air Cairo из Шарм-эль-Шейха кружит в районе Пскова. Два самолета авиакомпании "Победа" летают в Вологодской области: один возле озера Белое, второй в районе села Избоище. Примерно там кружат два самолета авиакомпании "Россия" из Сургута и Перми. Самолеты не могут приземлиться из-за угрозы дронов.

В аэропорту задержали 11 рейсов на вылет, 8 отменили, посадку не разрешили шести самолетам.

Дрон "Лютый" / Инфографика: Главред

Удары вглубь России — последние новости

Как ранее писал Главред, в ночь на 15 апреля в России раздавались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. На месте удара вспыхнул масштабный пожар, в небо поднялся густой столб дыма.

Кроме того, в ночь на 11 апреля в России было шумно. Неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилась яркая заря в небе и разгорелся пожар. Под ударом мог оказаться объект нефтепроводной инфраструктуры.

Напомним, атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред