Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

Под прицельным огнем оказались склады ГСМ и ключевые логистические узлы оккупантов.

В Белгородской области прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Белгородской области РФ в ночь на 15 апреля раздавались взрывы

Дроны поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику врага

Там разразился масштабный пожар

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область.

На месте удара вспыхнул масштабный пожар, в небо поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Отмечается, что в городе Валуйки Белгородской области РФ дроны поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

О взрывах и пожаре местные паблики начали сообщать после 20 часов вечера 14 апреля. "Беспилотную опасность" для этого населенного пункта объявили в 19:40.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об этих последствиях атаки не упомянул. По его версии, была лишь повреждена крыша дома в селе Кукуевка Валуйского округа.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 11 апреля в России было шумно. Неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилась яркая заря в небе и разгорелся пожар. Под ударом мог оказаться объект нефтепроводной инфраструктуры.

Напомним, атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

Кроме того, в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ. Возгорание возникло после массированной атаки беспилотников.

НПЗ России/ Инфографика: Главред

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

