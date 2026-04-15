Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область.
На месте удара вспыхнул масштабный пожар, в небо поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Отмечается, что в городе Валуйки Белгородской области РФ дроны поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.
О взрывах и пожаре местные паблики начали сообщать после 20 часов вечера 14 апреля. "Беспилотную опасность" для этого населенного пункта объявили в 19:40.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об этих последствиях атаки не упомянул. По его версии, была лишь повреждена крыша дома в селе Кукуевка Валуйского округа.
Удары вглубь России — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 11 апреля в России было шумно. Неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилась яркая заря в небе и разгорелся пожар. Под ударом мог оказаться объект нефтепроводной инфраструктуры.
Напомним, атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.
Кроме того, в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ. Возгорание возникло после массированной атаки беспилотников.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
