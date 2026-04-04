Дроны атаковали Тольятти: разразился масштабный пожар в районе химзаводов (видео)

Дарья Пшеничник
4 апреля 2026, 08:53
Очаг возгорания находится в районе двух крупных химических предприятий — "Тольяттикаучука" и "КуйбышевАзота".
Атака дронов на химзаводы в Тольятти 4 апреля / Коллаж: Главред, фото: @exilenova_plus

Главное из новости:

  • В Тольятти после атаки дронов загорелась химпромзона
  • Огонь охватил район, где работают "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот"
  • Минобороны РФ заявило о якобы сбитых сотнях беспилотников

В ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ. По данным Telegram-каналов, в частности Astra, возгорание возникло после массированной атаки беспилотников.

Огонь охватил территорию вблизи двух стратегических заводов — "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот". Оба предприятия являются важными элементами российского химпрома: первое специализируется на производстве синтетического каучука и компонентов для шинной отрасли, второе — на выпуске азотных удобрений, капролактама и полиамидного сырья.

Ввиду характера производства любые инциденты в этой зоне несут риски не только для местной инфраструктуры, но и для более широких промышленных цепочек РФ.

Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео очевидцев с места событий:

Также кадры последствий атаки на Тольятти выложил паблик Exilenova+:

На фоне события российское Минобороны заявило, что в ночь на 4 апреля якобы сбило 283 беспилотника над 12 регионами страны. Независимого подтверждения этих цифр нет.

Украина создает новое оружие для ударов по России

Издание Foreign Policy писало, что на фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина активнее развивает собственные дальнобойные средства поражения. Речь идет не только о беспилотниках, но и о ракетных системах, которые в перспективе способны достигать удаленных целей, включая территорию России.

Эксперты считают, что создание собственного высокоточного оружия позволяет Украине действовать более автономно и гибко выбирать цели.

Удары по военным объектам РФ — последние новости по теме

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, в ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, под ударом оказался патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

24 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на временно оккупированной территории Крыма.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Россия война России и Украины атака дронов
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

