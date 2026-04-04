Дроны атаковали Тольятти: разразился масштабный пожар в районе химзаводов (видео)

Очаг возгорания находится в районе двух крупных химических предприятий — "Тольяттикаучука" и "КуйбышевАзота".

Атака дронов на химзаводы в Тольятти 4 апреля

В Тольятти после атаки дронов загорелась химпромзона

Огонь охватил район, где работают "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот"

Минобороны РФ заявило о якобы сбитых сотнях беспилотников

В ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ. По данным Telegram-каналов, в частности Astra, возгорание возникло после массированной атаки беспилотников.

Огонь охватил территорию вблизи двух стратегических заводов — "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот". Оба предприятия являются важными элементами российского химпрома: первое специализируется на производстве синтетического каучука и компонентов для шинной отрасли, второе — на выпуске азотных удобрений, капролактама и полиамидного сырья.

Ввиду характера производства любые инциденты в этой зоне несут риски не только для местной инфраструктуры, но и для более широких промышленных цепочек РФ.

Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео очевидцев с места событий:

Также кадры последствий атаки на Тольятти выложил паблик Exilenova+:

На фоне события российское Минобороны заявило, что в ночь на 4 апреля якобы сбило 283 беспилотника над 12 регионами страны. Независимого подтверждения этих цифр нет.

Украина создает новое оружие для ударов по России Издание Foreign Policy писало, что на фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина активнее развивает собственные дальнобойные средства поражения. Речь идет не только о беспилотниках, но и о ракетных системах, которые в перспективе способны достигать удаленных целей, включая территорию России. Эксперты считают, что создание собственного высокоточного оружия позволяет Украине действовать более автономно и гибко выбирать цели.

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, в ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, под ударом оказался патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

24 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на временно оккупированной территории Крыма.

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

