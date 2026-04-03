Дома разрушены, есть погибшие: РФ забросала КАБами Шостку

Российские оккупанты ударили авиабомбами по многоэтажным и частным домам в Шостке.

РФ ударила бомбами по Шостке

Что известно:

РФ ударила бомбами по Шостке

В результате атаки есть погибшая и раненые

Россияне разрушили жилые дома

Российские оккупанты ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки пострадавшие и погибшие. Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров .

Россияне дарили бомбой по многоквартирному дому. Квартиры разрушены как минимум на двух верхних этажах. Также под ударами оказались частные жилые дома.

В результате атаки погибла 59-летняя женщина, ее родные пострадали. Известно, что медики госпитализировали троих раненых. 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности россияне применили четыре КАБа для ударов по Шостке.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все последствия атаки выясняются... Искренние соболезнования родным и близким. Сил пережить это горе... Враг еще раз прицельно ударил по гражданским и унес жизни мирного человека", - говорится в сообщении.

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена ​​воздушная тревога.

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

