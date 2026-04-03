Дома разрушены, есть погибшие: РФ забросала КАБами Шостку

Что известно:
- РФ ударила бомбами по Шостке
- В результате атаки есть погибшая и раненые
- Россияне разрушили жилые дома
Российские оккупанты ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки пострадавшие и погибшие. Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров .
Россияне дарили бомбой по многоквартирному дому. Квартиры разрушены как минимум на двух верхних этажах. Также под ударами оказались частные жилые дома.
В результате атаки погибла 59-летняя женщина, ее родные пострадали. Известно, что медики госпитализировали троих раненых. 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.
В общей сложности россияне применили четыре КАБа для ударов по Шостке.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все последствия атаки выясняются... Искренние соболезнования родным и близким. Сил пережить это горе... Враг еще раз прицельно ударил по гражданским и унес жизни мирного человека", - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине - последние новости
Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.
Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.
Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред