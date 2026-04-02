РФ массированно атакует Харьков: прогремело семь взрывов, вспыхнули пожары

В Харькове в результате серии прилетов "Шахедов" вспыхнули пожары.

Россия подвергла Харьков массированной атаке

Главное:

Россия атаковала Киевский район Харькова

В городе прогремело семь взрывов

Оккупанты нацелились на объект критической инфраструктуры

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Вражеская атака началась ночью и продолжалась до утра. По словам Терехова, первый удар беспилотником типа "Шахед" вызвал пожар в Киевском районе города.

Впоследствии в Харькове раздались новые взрывы. Всего за ночь и утро зафиксировано не менее пяти "прилетов" в этом же районе.

По предварительной информации, в результате попадания загорелись несколько автомобилей. Также есть подозрение, что оккупанты целились в объект критической инфраструктуры.

"Шестой с начала суток взрыв в Харькове — детали выясняем", - сообщил Терехов в 07:52.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

БПЛА типа "Шахед"

Обновлено 9:34: Терехов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. Враг седьмой раз атаковал город боевым дроном.

"Детали выясняем. В воздухе еще есть вражеские БПЛА - будьте осторожны", - сообщил городской голова.

Отложенная детонация "Шахедов" - предупреждение эксперта В Украине растет количество случаев отложенной детонации ударных дронов типа "Шахед", уцелевших после падения. Как пояснил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), такие беспилотники остаются опасными даже после приземления. "В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взорвались через некоторое время. Несколько человек погибли. На данный момент мы не знаем точных причин этих взрывов", - отметил Флеш. Также Флеш призвал граждан не приближаться к обломкам БПЛА и соблюдать правила безопасности, ведь даже поврежденные дроны могут быть смертельно опасными.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины, применив ракеты и дроны. Во многих регионах объявили воздушную тревогу.

Вечером 30 марта оккупанты атаковали Полтаву дронами. В результате атаки поврежден многоквартирный дом.

Читайте также:

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

