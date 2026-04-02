Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Мы не знаем причин": Флеш предупредил о новой опасности от "шахедов"

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 00:01обновлено 2 апреля, 17:56
Советник министра обороны Украины отметил, что случаи были зафиксированы в разных регионах страны.
Флеш, Дрон
Украинцев призывают держаться подальше от обломков БПЛА

Кратко:

  • Дроны взрываются после падения
  • Причины отложенной детонации пока неизвестны
  • Украинцев призывают не приближаться к обломкам

В среду, 1 апреля, оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, под удар попал Золотоношский район. Один из российских БПЛА упал на открытой территории, после чего произошел взрыв, который привел к гибели людей. На месте происшествия работали правоохранители и медики.

видео дня

"Четыре человека погибли в Черкасской области из-за того, что из любопытства подошли к месту падения "шахида", и он взорвался в этот момент", — сообщили источники в прокуратуре военному журналисту Андрею Цаплиенко.

Отложенная детонация "Шахедов"

В то же время в Украине фиксируется рост случаев отложенной детонации ударных дронов типа "Шахед", которые уцелели после падения.

Как пояснил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш), такие беспилотники могут представлять опасность даже после приземления.

"В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взорвались через некоторое время. Несколько человек погибли. На данный момент мы не знаем точных причин этих взрывов", – отметил Флеш в своем Telegram-канале.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Он призвал граждан не приближаться к обломкам вражеских БПЛА и строго соблюдать правила безопасности, ведь даже поврежденные дроны могут представлять смертельную угрозу.

На что РФ будет делать ставки в атаках на Украину — мнение эксперта

Военный эксперт Роман Свитан считает, что с началом весны приоритеты российских атак по Украине могут сместиться с энергетических объектов на логистические.

"Враг сконцентрирует усилия на ударах по железным дорогам, автодорогам, мостам, тяговым подстанциям и другим объектам, обеспечивающим передвижение", — объясняет Свитан.

Эксперт добавляет, что Россия может также атаковать системы водоснабжения и другие критические объекты инфраструктуры, чтобы оказывать давление на украинское общество. По его словам, удары по энергетическим сетям будут продолжаться, но их интенсивность снизится из-за меньшего потребления электроэнергии в теплое время года.

"Активные атаки на логистические и инфраструктурные объекты могут продолжаться как минимум до осени", — заключает Свитан.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.

Также последствия ударов фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме того, оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена Зеленская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять