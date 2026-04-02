"Мы не знаем причин": Флеш предупредил о новой опасности от "шахедов"

Советник министра обороны Украины отметил, что случаи были зафиксированы в разных регионах страны.

Украинцев призывают держаться подальше от обломков БПЛА

Кратко:

Дроны взрываются после падения

Причины отложенной детонации пока неизвестны

Украинцев призывают не приближаться к обломкам

В среду, 1 апреля, оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, под удар попал Золотоношский район. Один из российских БПЛА упал на открытой территории, после чего произошел взрыв, который привел к гибели людей. На месте происшествия работали правоохранители и медики.

"Четыре человека погибли в Черкасской области из-за того, что из любопытства подошли к месту падения "шахида", и он взорвался в этот момент", — сообщили источники в прокуратуре военному журналисту Андрею Цаплиенко.

Отложенная детонация "Шахедов"

В то же время в Украине фиксируется рост случаев отложенной детонации ударных дронов типа "Шахед", которые уцелели после падения.

Как пояснил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш), такие беспилотники могут представлять опасность даже после приземления.

"В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взорвались через некоторое время. Несколько человек погибли. На данный момент мы не знаем точных причин этих взрывов", – отметил Флеш в своем Telegram-канале.

Шахед / Инфографика: Главред

Он призвал граждан не приближаться к обломкам вражеских БПЛА и строго соблюдать правила безопасности, ведь даже поврежденные дроны могут представлять смертельную угрозу.

На что РФ будет делать ставки в атаках на Украину — мнение эксперта Военный эксперт Роман Свитан считает, что с началом весны приоритеты российских атак по Украине могут сместиться с энергетических объектов на логистические. "Враг сконцентрирует усилия на ударах по железным дорогам, автодорогам, мостам, тяговым подстанциям и другим объектам, обеспечивающим передвижение", — объясняет Свитан. Эксперт добавляет, что Россия может также атаковать системы водоснабжения и другие критические объекты инфраструктуры, чтобы оказывать давление на украинское общество. По его словам, удары по энергетическим сетям будут продолжаться, но их интенсивность снизится из-за меньшего потребления электроэнергии в теплое время года. "Активные атаки на логистические и инфраструктурные объекты могут продолжаться как минимум до осени", — заключает Свитан.

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.

Также последствия ударов фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме того, оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

