РФ атаковала Украину Шахедами: зафиксированы попадания, есть погибшие и раненые

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российской атаки.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-shahedami-zafiksirovany-popadaniya-est-pogibshie-i-ranenye-10753559.html Ссылка скопирована

Последствия удара РФ по Украине

Кратко:

Россияне атаковали Украину "Шахедами"

Последствия атаки фиксируются в шести областях

Есть раненые, погибли четыре человека

Днем 1 апреля российская оккупационная армия атаковала ряд регионов Украины "Шахедами". Последствия ударов фиксируются в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что сегодня Прикарпатье атаковали вражеские БПЛА. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры.

видео дня

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Данные о повреждениях в настоящее время уточняются.

"В Коломыйском районе в результате атаки временно отключено от электроснабжения около 11 тысяч абонентов. Профильные службы уже работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий", — говорится в сообщении.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Закарпатская область

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что во время воздушной тревоги враг нанес удар БПЛА по объектам критической инфраструктуры в пределах Хустского и Ужгородского районов.

"На местах работают специалисты профильных служб. Спасибо всем за оперативность и слаженную работу. По предварительной информации, пострадал 1 человек – помощь оказали на месте, в госпитализации необходимости не было", – подчеркнул он.

Тернопольская область

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что во время воздушной тревоги, к сожалению, зафиксировано попадание вражеских БПЛА по одному из аграрных предприятий в Залещицкой ТГ Чертковского района.

Известно, что в результате удара возник пожар.

"Пожар локализуют. Последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул он.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в результате удара российского дрона в Золотоношском районе погибли четыре человека. Трагедия произошла на открытой территории во время воздушной тревоги.

Все обстоятельства в настоящее время выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.

Полтавская область

Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич рассказал, что в Полтавской общине на территории частных домовладений упал вражеский беспилотный летательный аппарат.

В результате падения повреждено хозяйственное здание. По предварительным данным, один человек получил травмы. Известно уже о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента, детали уточняются.

Сумская область

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что российская армия атаковала БПЛА гражданское предприятие в Бочечковской общине на Сумщине.

По его словам, ранены мужчины 50 и 30 лет, а также 54-летняя женщина. Их госпитализировали. На месте попадания беспилотника произошел пожар.

Удар РФ по Сумской области / фото: t.me/hryhorov_oleg

Россия выбрала цели для ударов по Украине Мониторинговые каналы сообщали, что страна-агрессор Россия планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины. Под прицелом могут оказаться насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения. Отмечается, что поражение таких целей может привести к длительным перебоям с подачей воды.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.

Также оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".

О личности: Тарас Пастух Тарас Тимофеевич Пастух родился 20 марта 1978 года в Тернополе. Он получил образование в Тернопольском национальном экономическом университете, где изучал право и финансы, а также получил степень по государственному управлению. Пастух активно занимался политической деятельностью: был народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Самопомощь" и возглавлял администрацию Бучацкого района в 2008–2010 годах. Во время войны на Донбассе служил в 128-й горно-пехотной бригаде Вооруженных сил Украины. По состоянию на 2025 год он занимает должность заместителя начальника Тернопольской областной военной администрации, занимаясь вопросами экологии, развития заповедных территорий, гуманитарной помощи и гражданской защиты. Тарас Пастух женат и имеет четверых детей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред