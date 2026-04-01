РФ атаковала Украину Шахедами: зафиксированы попадания, есть погибшие и раненые

Мария Николишин
1 апреля 2026, 16:28
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российской атаки.
Последствия удара РФ по Украине

Кратко:

  • Россияне атаковали Украину "Шахедами"
  • Последствия атаки фиксируются в шести областях
  • Есть раненые, погибли четыре человека

Днем 1 апреля российская оккупационная армия атаковала ряд регионов Украины "Шахедами". Последствия ударов фиксируются в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что сегодня Прикарпатье атаковали вражеские БПЛА. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Данные о повреждениях в настоящее время уточняются.

"В Коломыйском районе в результате атаки временно отключено от электроснабжения около 11 тысяч абонентов. Профильные службы уже работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий", — говорится в сообщении.

Дрон "Шахед"

Закарпатская область

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что во время воздушной тревоги враг нанес удар БПЛА по объектам критической инфраструктуры в пределах Хустского и Ужгородского районов.

"На местах работают специалисты профильных служб. Спасибо всем за оперативность и слаженную работу. По предварительной информации, пострадал 1 человек – помощь оказали на месте, в госпитализации необходимости не было", – подчеркнул он.

Тернопольская область

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что во время воздушной тревоги, к сожалению, зафиксировано попадание вражеских БПЛА по одному из аграрных предприятий в Залещицкой ТГ Чертковского района.

Известно, что в результате удара возник пожар.

"Пожар локализуют. Последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул он.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в результате удара российского дрона в Золотоношском районе погибли четыре человека. Трагедия произошла на открытой территории во время воздушной тревоги.

Все обстоятельства в настоящее время выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.

Полтавская область

Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич рассказал, что в Полтавской общине на территории частных домовладений упал вражеский беспилотный летательный аппарат.

В результате падения повреждено хозяйственное здание. По предварительным данным, один человек получил травмы. Известно уже о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента, детали уточняются.

Сумская область

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что российская армия атаковала БПЛА гражданское предприятие в Бочечковской общине на Сумщине.

По его словам, ранены мужчины 50 и 30 лет, а также 54-летняя женщина. Их госпитализировали. На месте попадания беспилотника произошел пожар.

Удар РФ по Сумской области

Россия выбрала цели для ударов по Украине

Мониторинговые каналы сообщали, что страна-агрессор Россия планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины.

Под прицелом могут оказаться насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения.

Отмечается, что поражение таких целей может привести к длительным перебоям с подачей воды.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.

Также оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".

Читайте также:

О личности: Тарас Пастух

Тарас Тимофеевич Пастух родился 20 марта 1978 года в Тернополе. Он получил образование в Тернопольском национальном экономическом университете, где изучал право и финансы, а также получил степень по государственному управлению. Пастух активно занимался политической деятельностью: был народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Самопомощь" и возглавлял администрацию Бучацкого района в 2008–2010 годах. Во время войны на Донбассе служил в 128-й горно-пехотной бригаде Вооруженных сил Украины. По состоянию на 2025 год он занимает должность заместителя начальника Тернопольской областной военной администрации, занимаясь вопросами экологии, развития заповедных территорий, гуманитарной помощи и гражданской защиты. Тарас Пастух женат и имеет четверых детей.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

