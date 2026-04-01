РФ атаковала Украину Шахедами: зафиксированы попадания, есть погибшие и раненые

Кратко:
- Россияне атаковали Украину "Шахедами"
- Последствия атаки фиксируются в шести областях
- Есть раненые, погибли четыре человека
Днем 1 апреля российская оккупационная армия атаковала ряд регионов Украины "Шахедами". Последствия ударов фиксируются в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
Ивано-Франковская область
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что сегодня Прикарпатье атаковали вражеские БПЛА. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Данные о повреждениях в настоящее время уточняются.
"В Коломыйском районе в результате атаки временно отключено от электроснабжения около 11 тысяч абонентов. Профильные службы уже работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий", — говорится в сообщении.
Закарпатская область
Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что во время воздушной тревоги враг нанес удар БПЛА по объектам критической инфраструктуры в пределах Хустского и Ужгородского районов.
"На местах работают специалисты профильных служб. Спасибо всем за оперативность и слаженную работу. По предварительной информации, пострадал 1 человек – помощь оказали на месте, в госпитализации необходимости не было", – подчеркнул он.
Тернопольская область
Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что во время воздушной тревоги, к сожалению, зафиксировано попадание вражеских БПЛА по одному из аграрных предприятий в Залещицкой ТГ Чертковского района.
Известно, что в результате удара возник пожар.
"Пожар локализуют. Последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул он.
Черкасская область
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в результате удара российского дрона в Золотоношском районе погибли четыре человека. Трагедия произошла на открытой территории во время воздушной тревоги.
Все обстоятельства в настоящее время выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.
Полтавская область
Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич рассказал, что в Полтавской общине на территории частных домовладений упал вражеский беспилотный летательный аппарат.
В результате падения повреждено хозяйственное здание. По предварительным данным, один человек получил травмы. Известно уже о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента, детали уточняются.
Сумская область
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что российская армия атаковала БПЛА гражданское предприятие в Бочечковской общине на Сумщине.
По его словам, ранены мужчины 50 и 30 лет, а также 54-летняя женщина. Их госпитализировали. На месте попадания беспилотника произошел пожар.
Россия выбрала цели для ударов по Украине
Мониторинговые каналы сообщали, что страна-агрессор Россия планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины.
Под прицелом могут оказаться насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения.
Отмечается, что поражение таких целей может привести к длительным перебоям с подачей воды.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.
Также оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".
О личности: Тарас Пастух
Тарас Тимофеевич Пастух родился 20 марта 1978 года в Тернополе. Он получил образование в Тернопольском национальном экономическом университете, где изучал право и финансы, а также получил степень по государственному управлению. Пастух активно занимался политической деятельностью: был народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Самопомощь" и возглавлял администрацию Бучацкого района в 2008–2010 годах. Во время войны на Донбассе служил в 128-й горно-пехотной бригаде Вооруженных сил Украины. По состоянию на 2025 год он занимает должность заместителя начальника Тернопольской областной военной администрации, занимаясь вопросами экологии, развития заповедных территорий, гуманитарной помощи и гражданской защиты. Тарас Пастух женат и имеет четверых детей.
